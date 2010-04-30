Влада Києва сподівається на висотно-ліфтові автопаркінги

Проблему паркування автомобілів у Києві міська влада сподівається вирішити за допомогою висотно-ліфтових автопаркінгів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Денис БАСС після презентації нового виду автопаркінгу в столиці – висотно-ліфтового.

З цього приводу відбулася виїзна нарада робочої групи по реалізації програми будівництва багаторівневих паркінгів на вул. Бальзака.

Як зазначив Д.БАСС, переваги нового паркінгу – швидке встановлення, незначна потреба у території та зручність використання.

За його словами, висотно-ліфтові конструкції дозволять у шість разів збільшити кількість паркомісць у столиці.

“Сьогодні ми побачили пілотну частину цього проекту. Нині він перебуває у стадії розробки проектних рішень. Ми зробимо усе можливе, щоб висотно-ліфтові автопаркінги почали встановлювати у столиці якнайшвидше. Завдяки таким системам ми зможемо вирішити проблему паркування автомобілів на прибудинкових територіях вже у найближчі 2-3 роки», – зазначив Д.БАСС.

Робоча група розглянула кілька варіантів висотно-ліфтового автопаркінгу. Такі конструкції можна встановити як на території звичайної парковки, так і зробити спеціальну прибудову до будинку.

Директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Олени ПОЛІЩУК вважає, що такі парковки не створюватимуть киянам жодного дискомфорту. За її словами, вони майже безшумні, оскільки сама конструкція обшивається спеціальним матеріалом, який, окрім захисту автомобілі від погодних умов і хуліганських дій, створює додаткову звукоізоляцію. У системі передбачена і протипожежна установка.

Передбачається, що кожен власник авто матиме окрему картку, на якій буде зафіксовано номер паркомісця, на яке механізм ставитиме автомобіль автоматично. Про всяк випадок біля кожної парковки чергуватиме спеціальний оператор, який допомагатиме власникам машин.

«Щодо фінансування: проекти висотно-ліфтових автопаркінгів досить дорогі, тому ми будемо розглядати варіанти змішаного фінансування. Будівництво паркінгів за цією програмою у спальних районах буде частково фінансуватись з міського бюджету”, - повідомив Д.БАСС.

Він також зазначив, що механізм, вироблений у Китаї, значно дешевший (на 40-50%) за вітчизняні аналоги. Однак про відкриття такого виробництва в Україні та навіть у Києві, за словами заступника голови КМДА, можна буде говорити, якщо ця технологія запроваджуватиметься у великому обсязі.

У КМДА також звертають увагу, що генеральним планом, розробленим і затвердженим у 1980 році, передбачалося, що у 2005 році в Києві буде зареєстровано близько 350 тис. транспортних засобів. Генеральним планом, чинним на сьогодні, передбачено, що у 2020 році у столиці буде зареєстровано орієнтовно 800 тис. транспортних засобів. Водночас, вже зараз їх у місті близько 1 млн. 100 тис. Крім того, ще є транспортні засоби, зареєстровані в інших місцях, які, однак, фактично перебувають у столиці.