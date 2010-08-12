У Москві подорожчав хліб

У Москві хліб подорожчав на 10-12%. Про це повідомляє газета "Нові Вісті" від 12 серпня.

За інформацією видання, у деяких магазинах і хлібних кіосках Москви з`явилися оголошення про подорожчання хліба. Власники торговельних точок посилаються на те, що відпускні ціни на продукт номер один піднімають його виробники.

Сплески цін на борошно і хліб почалися ще у середині липня у ряді регіонів, постраждалих від посухи. У Чувашії за липень найбільше в республіці подорожчали цукор (+16%), борошно (+13,6%), макаронні і круп`яні вироби (+9,6%), хліб і хлібобулочні вироби (+7%). У Вологді тільки за тиждень з 27 липня по 2 серпня борошно подорожчало на 7,3%, і процес триває. У кожному випадку експерти і представники адміністрацій пояснювали ці факти наявністю чуток про прийдешній дефіцит зерна і "випереджуючими" спекуляціями на їх тлі.

Московські підприємства також посилаються на здорожчання сировини. В оголошеннях Черемушкинського комбінату сказано: "У зв`язку зі зростанням цін на борошно (постачальник оголошує підвищення на 30-50% залежно від сорту) ціни на хлібобулочну продукцію піднімуться в середньому на 12%".

Зазначають, що подібні повідомлення з`явилися після заяв міністра сільського господарства Олени СКРИННІК, яка регулярно заявляє, що "ситуація під контролем", а "у разі зростання цін Мінсільгосп може вжити "комплекс заходів" для їх зниження".

У той же час президент Російської гільдії пекарів Юрій КАЦНЕЛЬСОН в об`єктивне зростання цін не вірить. Він звинуватив московські хлібозаводи у тому, що вони пішли на повідку у мукомелів. Експерт також нагадав, що ще два роки тому віце-прем`єр Віктор ЗУБКОВ оголосив про початок регіональних програм розвитку конкуренції в продуктових галузях, але щодо хліба взагалі нічого не зроблено - у Росії досі 12-13 тис. економічних суб`єктів зайнято хлібопечінням, а для насичення ринку треба у три рази більше.

У свою чергу, директор "Хлібозаводу №22" Олена БОРИСОВА повідомила, що підприємство підняло ціни на 10% на увесь асортимент ще 19 липня. Мотиви - подорожчало борошно від 10 до 50% залежно від постачання - з 6,4 до 14,5 тис. рублів за тонну. Також виросли в ціні цукор, масло рослинне, пакувальні матеріали - на 30%. Крім того з початку року істотно подорожчала електроенергія, плюс треба проіндексувати зарплату співробітників.

Борошно подорожчало і в торговельних точках: ціни на нього піднялися в середньому увічі. Борошно низької якості з 19 рублів піднялося в ціні приблизно до 40, а вищого - з 48 до 100 рублів.