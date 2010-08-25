Підстав для подорожчання продуктів харчування немає

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність підстав для зростання цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Уряд має достатньо ресурсів, щоб зупинити ажіотаж. Хочу заспокоїти всіх громадян: незважаючи на несприятливі погодні умови, а також кон’юнктуру цін, підстав для значного зростання цін в Україні немає», - сказав М.АЗАРОВ.