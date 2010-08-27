У Криму немає дефіциту хліба, булочних виробів і борошна для їх виробництва. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

При цьому, за даними уряду автономії, річна потребу населення Криму, яка, згідно з встановленими Кабінетом міністрів України нормами споживання, становить 198,5 тис. тонн хліба, забезпечено повністю.

Потреба в продовольчому зерні пшениці для потреб хлібопечення на маркетинговий період 2010-2011 рр. становить 398,1 тис. тонн, наразі зернові зібрано на всій площі, зібраний урожай забезпечує необхідну потребу в борошні для виробництва хліба в Криму. Обсяг 3-місячного незнижуваного запасу для хлібопечення на 2010-2011 рр. для регіону становить 84 тис. тонн, заготовлено 60,5% від запланованих обсягів.

За даними моніторингу Держінспекції з контролю за цінами в Криму, в першій декаді серпня 2010 року середні роздрібні ціни на хліб із борошна пшеничного вищого сорту становили 4,07 грн./кг, хліб із борошна пшеничною 1 сорту - 3,59 грн./кг, хліб житньо-пшеничний - 3,98 грн./кг.

Разом із тим, зазначили в Радміні, ситуація на ринку хліба ускладнюється через невизначеність на державному рівні в питаннях експорту зерна, формування ресурсів і цінової політики Аграрного фонду України. В результаті, обмежені пропозиції з постачання зерна на внутрішньому ринку, зокрема, й на регіональному ринку АРК.

"Наразі головне завдання кримського уряду – забезпечити хлібопекарські підприємства Криму зерном Аграрного фонду, пролонгувати їх фінансову підтримку шляхом здешевлення кредитів і, відповідно, забезпечити насичення продовольчого ринку хлібом масового споживання, зокрема, шляхом підписання меморандуму між Радою міністрів, основними виробниками хліба й суб`єктами системи роздрібної торгівлі про мораторій на підвищення цін на хліб", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. На початок цього року на споживчому ринку Криму зареєстровано 196 юридичних осіб із виробництва хліба й хлібобулочних виробів. Найбільш великими учасниками є ВАТ "Кримхліб" (9 хлібозаводів) і підприємства системи "Кримспоживсоюз" (11 підприємств), інші - це приватні підприємства малого й середнього бізнесу. 131 пекарня в складі сільгосппідприємств, а також ціла низка приватних підприємців випікають хліб, але зареєстровані за іншим видом діяльності.