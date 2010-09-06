Україна і Гонконг підписали угоду про скасування візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, у Гонконгу міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та глава зовнішньополітичного відомства Гонконгу підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Спеціального адміністративного району Сянган (Гонконг) КНР про взаємне скасування віз.

Підписання зазначеного документа відбулося в рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Гонконг.

Як відзначив на церемонії підписання глава держави, зазначена домовленість є практичним кроком, який сприятиме активізації економічного співробітництва України і Гонконгу та значно спростить взаємні візити представників ділових кіл двох держав.

Відповідно до угоди безвізовий режим між Україною і Гонконгом скасовується з 4 листопада.

Угода також не потребує ратифікації між парламентами.

В рамках цього візиту також була підписана Угода між Державною митною службою України та Департаментом митних зборів і акцизів САР Сянган (Гонконг) про співробітництво і взаємну адміністративну допомогу в митних справах.