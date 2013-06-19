Два дитячі оздоровчі центри в Криму не пустили інспекторів Держгірпромнагляду

12:20, 19 червня 2013
Права споживачів
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В перевірених закладах багато порушень

Дві оздоровчих установи не допустили інспекторів Держгірпромнагляду для проведення перевірок: Центр «Алупкінський» Міністерства оборони України та Дитячий оздоровчий табір ім. Казакевича (м. Євпаторія). Про це повідомили в Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Загалом же фахівці територіального управління Держгірпромнагляду в АР Крим і м. Севастополі перевірили 88 закладів масового відпочинку, оздоровлення та лікування дітей, розташованих на території Криму.

Під час перевірок було виявлено 723 порушення, найбільш характерними з яких є такі: не проводяться експертні обстеження будівель та споруд, з їх подальшою паспортизацією; не проводяться щорічні (осінні та весняні) технічні огляди будівель і споруд; не проводяться роботи з поточного ремонту будівель; вчасно не проводяться ремонтні роботи з укріплення пошкоджених конструкцій будівель і споруд.

У зв`язку з виявленням порушень, що створюють загрозу життю і здоров`ю людей, винесено 22 розпорядження про заборону (обмеження) робіт, експлуатації ділянок, виробничих об`єктів, будинків, споруд. Всього заборонено експлуатацію 142 об`єкта на території дитячих закладів. До адміністративної відповідальності притягнуто 42 особи, 22 з яких – перші керівники закладів.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в санаторії «Юність» (смт Сімеїз) в результаті обвалення балкона третього поверху дві дівчинки - жительки Львова - отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до Лівадійської лікарні. Одна з них від отриманих травм померла. Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудований ще в 1906 році.
За фактом обвалення частини балкона розпочато кримінальне провадження.

Заступник голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Степан Дунас згодом розповів, що Держгірпромнагляд ще у 2011 році попереджав керівництво санаторію “Юність” про значні порушення в експлуатації будівельних споруд. Дунас повідомив, що керівникові був виданий обов’язковий до виконання припис, в якому були зазначені порушення експлуатації будівельних споруд, зокрема, працівники Держгірпромнагляду зазначали, що у санаторії не створена відповідна служба спостереження за будівельними спорудами, а також заборонялася експлуатація балконів будівельних споруд. “Наприкінці 2011 року керівник санаторію надав відповідь про виконання заходів, які направлені на виконання припису”, сказав заступник голови Держгірпромнагляду.

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