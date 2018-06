Анонс на 26 червня

* * *

Під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра оборони Павла Лебедєва, міністра юстиції Олександра Лавриновича.

* * *

Прес-конференція на тему: «Найбільші гравці ринку ділового туризму оголосять про проведення MICE forum 2014 в Україні». Компанія BTL, «Прем`єр Палац», і МАУ мають намір відкрити потенціал України в діловому туризмі для інших країн і організовують перший MICE forum 2014. Учасники - представники компаній: BTL - Наталія Полянська, комерційний директор, Олена Мазніченко, директор з розвитку MICE (діловий туризм); готель «Прем`єр Палац» - Наталія Романів, PR-менеджер; представник МАУ.

* * *

На офіційному веб-порталі ФПУ відбудеться Інтернет-конференція на тему: «Молодь України: соціальний захист, проблеми і перспективи». В роботі візьмуть участь фахівці департаментів апарату ФПУ: розвитку профспілкового руху; правового захисту; виробничої політики та колективно-договірного регулювання; бюджетної політики та соціального захисту; соціального діалогу та соціального страхування. Питання можна надіслати за адресою: olkor@fpsu.org.ua.

* * *

12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Що чекає туристичний бізнес Єгипту цього сезону?». Туроператор Join UP!, один з лідерів на туристичному ринку України, в цьому сезоні вводить у свій пакет новий напрям – тури до Єгипту з широкою польотною програмою і великим вибором ексклюзивних для України готелів з можливістю моментального підтвердження номерів. Наразі Єгипет залишається однією з найбажаніших країн для відпочинку серед українських туристів. Навіть не дивлячись на досить хитку політичну ситуацію, що триває вже кілька років, потік туристів до цієї країни зменшився несуттєво, і пов’язано це в основному не з соціально-політичними подіями, а з підвищенням зацікавленості українських туристів і в інших напрямках. Зараз в п’ятірку лідерів країн, до яких їдуть відпочивати наші співвітчизники входять Туреччина, Єгипет, Болгарія, ОАЕ та Греція. Питання: Чому туроператор Join UP! вирішив додати у свій пакет новий висококонкурентний напрям? Яка загалом ситуація на туристичному ринку Єгипту – погляд інсайдерів. Скільки зараз коштує відпочити всією родиною в Єгипті? Чи безпечно відпочивати зараз в Єгипті? Учасники: генеральний директор компанії Join UP! Юрій Альба; комерційним директор Join UP Олександр Альба; представники приймаючої сторони в Єгипті - Flash Group, президент Mr. Amgad Hassoun, віце–президент Britta Hoff та операційний менеджер Mr. Magdy Samir (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 097 395 24 96.

* * *

13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція голови Державної судової адміністрації України Руслана Кирилюка та генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Леоніда Богданова присвячена впровадженню в Україні інноваційного проекту «Електронний суд». Проект реалізується в рамках створення та удосконалення Єдиної судової інформаційної системи України. Основний принцип Проекту полягає в налагодженні процесу оперативного обміну інформацією в електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового процесу, а також іншими державними структурами з метою забезпечення справедливого та неупередженого правосуддя в Україні. Під час прес-конференції відбудеться презентація проекту «Електронний суд» в Україні; ознайомлення з системою Діловодства суду (через віддалений термінал, що буде встановлено в залі проведення прес-конференції) та ін. Акредитовані представники ЗМІ зможуть отримати тестове SMS-повідомлення та зразок процесуального документа на електронну пошту (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044)277-76-68, (044)277-76-69, ignatchenko@court.gov.ua

* * *

14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «ГО «Таксі столиці» розробила дієвий механізм боротьби з «кришувальниками» нелегального ринку таксі України». Обговорюватимуться гострі питання, які сьогодні турбують водіїв та пасажирів таксі, зокрема: бездіяльність Мінінфраструктури щодо реформування ринку таксі в Україні змушує вітчизняних перевізників вийти на всеукраїнський страйк; монополізація ринку таксі тіньовими посередниками знищує ринок таксі в Україні, позбавляє гідного заробітку водіїв таксі та позбавляє пасажирів можливості отримання якісних і безпечних послуг; ГО «Таксі столиці» розробила перший в Україні соціальний проект, який очистить ринок таксі від нелегальних посередників та «кришувальників». До участі в прес-конференції запрошені: голова Комітету ВРУ з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Олександра Кужель; директор Департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Дмитро Петухов та ін. Учасники прес-конференції: співголова громадської організації «Таксі столиці» Денис Садоха; президент автоклубу «Fiesta Club UA» Олексій Мкртчян та ін. (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).