В Новобогданівці побудують гібридну електростанцію

В селі Новобогданівка Запорізької області планують побудувати гібридну електростанцію, повідомив голова комісії з розвитку енергетики та енергозбереження УСПП, президент компанії «Енком Груп» Юрій Колмиков під час українсько-литовської відеоконференція з питань енергоефективності та розвитку альтернативних джерел енергетики, яка була організована Українським союзом промисловців та підприємців.

Проект з будівництва вітро-сонячної електростанції на місці старих армійських складів – буде реалізовано за підтримки УСПП, повідомляється на сайті Союзу. Вітроелектростанція матиме потужність 30 МВт, сонячна електростанція - 110 МВт. Будівництво планується розпочати в 2014 році і завершити в 2015-му.

“На сьогодні розробка таких програм надзвичайно актуальна та повинна проводитися паралельно зі створенням сприятливим умов для інвесторів, залученням механізмів державно-приватного партнерства, формуванням якісної законодавчої та нормативної бази», – наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

Кінах також зауважив, що «...дуже важливо не допускати монополізму ринку відновлюваної енергетики. Певні проблеми вже спостерігаються, наприклад, на ринку сонячної енергетики, є спроби монополізації ринку вітроенергетики. Потрібно дбати, щоб галузь альтернативної енергетики розвивалася за стандартами чесної конкуренції».

До поглиблення міжнародного співробітництва в сфері енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії зобов’язує незворотня інтеграція України в європейське простір та жорстка конкуренція на світових ринках, підкреслив президент УСПП.

Під час відеоконференції колеги з Вільнюса розповіли про державну політику Литви в сфері теплопостачання, поділилися досвідом заміщення природного газу біопаливом, іншими видами альтернативних джерел енергії тощо.

За словами Надзвичайного і Повноважного Посола Литовської Республіки в Україні Пятраса Вайтєкунаса, нині торгівля між країнами інтенсивно розвивається, Литва готова поділитися своїм досвідом щодо реалізації інноваційних проектів та активно сприяти розвитку ефективних взаємовигідних відносин між українськими та литовськими бізнесменами.

Як повідомляв УНІАН, за данними Держстату, впродовж останніх двох років Україна суттєво збільшила обсяг виробництва електроєнергії альтернативними джерелами. Так, в 2012 році вітрові електростанції виробили 288,2 млн кВт-год енергії, що в 3,2 рази більше, ніж у попередньому році (у 2011 р. вироблено 89,5 млн кВт-год.). Сонячні електростанції у минулому році виробили 333,3 млн кВт-год електроенергії - в 11 разів більше, ніж у 2011 році, коли було вироблено 30,1 млн кВт-год.

Довідка УНІАН.

6 травня 2004 року під Новобогданівкою на території колишньої 275-ї артилерійської бази ракет і боєприпасів Міноборони України, де зберігалося до 4,5 тис. умовних вагонів боєприпасів, сталася пожежа, яка призвела до їх детонації. В результаті вибухів боєприпаси розліталися в радіусі 10-40 км.

Пізніше новобогданівські склади детонували ще кілька разів у 2005 і 2006 роках.

З 2006 по 2008 роки за затвердженою КМУ програмою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було знищено більш як 35 тис. тонн боєприпасів. Після чого в рамках цієї ж програми підрозділу МНС ще впродовж трьох років здійснювали контрольне очищення технічної території за відповідними заявками.

7 червня 2013 року тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Володимир Хижий під час зустрічі із заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації Петром Гончаруком повідомив, що роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів території колишньої 275-ї артилерійської бази поблизу села Новобогданівка Запорізької області триватимуть до жовтня.