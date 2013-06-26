Готовність об’єктів до опалювального сезону вперше підтверджуватимуть паспортами

Вперше готовність всіх об`єктів до нового опалювального сезону буде підтверджуватися паспортами готовності, підписаними Держінспекцією з експлуатації електростанцій і мереж, а також Держінспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул очолив Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки до забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2013/2014 року, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем`єр-міністра.

«Уряд поставив завдання губернаторам забезпечити до 1 жовтня готовність регіонів до нового опалювального сезону. За два тижні до початку опалювального сезону всі об`єкти соціальної сфери, медичні установи, котельні та житлові будинки повинні мати паспорти готовності та акти. У школах і дитячих садочках всі роботи повинні бути проведені до кінця серпня. На даний момент, згідно з планом, роботи вже проведені на 40%», - сказав Олександр Вілкул.

Відповідно до плану робіт, до нового опалювального сезону повинні бути підготовлені 205 тис. будинків, 24,5 тис. котелень, 19,5 тис. шкіл, 13,8 тис. дитячих садів і 7,2 тис. лікарень.

У рамках підготовки до нового опалювального сезону буде модернізовано 663 котелень, а також замінено 1,1 тис. котлів та капітально відремонтовано понад 1 тис. котлів.

До складу Міжвідомчої робочої групи увійшли керівники Мінрегіону, Міненерговугілля, Мінфіну, Мінінфраструктури, МОЗ, МОН, Міноборони, МВС, ДСНС, Укравтодору, ПАТ «НАК «Нафтогаз України», НКРЕ та НКРКУ.

Важливим питанням підготовки до нового опалювального сезону є поліпшення фінансово-економічного стану підприємств ЖКГ та ПЕК. Тому перед головами облдержадміністрацій та мерами стоїть завдання поліпшення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

«За три роки споживання природного газу в ЖКГ має бути знижене в два рази, на 4,2 млрд. кубічних метрів. Тому відповідно до плану підготовки опалювального сезону регіони насамперед повинні підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Також необхідна розробка ефективних схем теплопостачання та розробка регіональних програм їх модернізації», - сказав Олександр Вілкул.

Як раніше повідомлялося, зниження обсягів споживання природного газу буде досягнуто за рахунок модернізації систем генерації та транспортування тепла (зниження 2,2 млрд. куб. метрів) і впровадження альтернативних джерел енергії (ще 2 млрд. куб метрів). Мінрегіону доручено щотижня інформувати Кабінет Міністрів про хід підготовки підприємств ПЕК, ЖКГ та об`єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року.