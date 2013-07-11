На Тернопільщині незаконно зрубано 358 дерев

Державна екологічна інспекцієя у Тернопільській області під час планової перевірки лісонасаджень Тернопільської дільниці Відокремленого підрозділу «Львівська дистанція захисних лісонасаджень» ДГТО «Львівська залізниця» виявила незаконні порубки 358 дерев. Про це повідомляється на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

Порушення вимог природоохоронного законодавства нанесло збитків навколишньому природному середовищу на суму 748 тис. 102 грн.

У зв’язку з тим, що у вчиненому порушенні вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, матеріали перевірки направлені до прокуратури Тернопільської області для вжиття заходів прокурорського реагування.

Керівнику Відокремленого підрозділу працівниками інспекції було видано припис щодо забезпечення охорони лісових насаджень від незаконних рубок, ліквідації захаращеності порубковими залишками лісосік та ліквідації засмічення земель захисних лісонасаджень.