Біля озера Синевир оновлено туристичну інфраструктуру

У Національному природному парку «Синевир» (Закарпатська область) біля однойменного озера зроблено новий оглядовий майданчик, оскільки старий протягом кількох десятиліть уже відслужив своє. Про це повідомляється на сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

Крім того, навколо озера обладнали екологічну стежку. Через потічки, які живлять Морське око (так ще називають озеро Синевир - ред.) гірською водою, працівники національного природного парку «Синевир» побудували два нові мости, з яких також можна милуватися красою озера. Також вздовж екологічної стежки побудовано близько десяти альтанок для відпочинку.

Довідка УНІАН. "Синевир" - найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване в Міжгірському районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні Ґорґани. Входить до складу Національного природного парку «Синевир».

Озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, має середню площу 4—5 гектарів, його середня глибина становить 8—10 м, максимальна — 24 м. Через висоту над рівнем моря і порівняну глибоководність навіть у найтепліші дні прогріваються лише верхні 1—2 метри озера. Схили навколо заросли ялинами, вік яких перевищує півтора століття.

Свою другу назву - Морське Око - озеро отримало через те,, що посередині нього знаходиться невеликий острівець, який нагадує зіницю ока.

За легендою Синевир утворився від потоку сліз графської доньки Синь на місці, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, за наказом графа було вбито кам`яною брилою за його нешляхетне походження. На півострівці біля озера із червоного дерева вирізана скульптурна композиція «Синь і Вир» (скульптори Іван Бродин і Михайло Санич).

Озеро "Синевир" визнано одним із семи природних чудес України, воно має статус водно-болотного угіддя міжнародного значення.