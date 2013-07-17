З „Хорольської сільгоспхімії” повністю вивезли непридатні хімічні засоби захисту рослин

У вівторок, 16 липня, в Хорольському районі Полтавської області завершилося перезатарення та вивезення за межі області і України непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин, що зберігалися на центральному складі ВАТ „Хорольська сільгоспхімія”. Про це повідомляється на сайті Полтавської ОДА.

Тут було накопичено найбільшу кількість непридатних пестицидів, які знаходилися на території області – майже 650 тонн. У період з 1 по 16 липня 2013 року було перезатарено та вивезено на утилізацію за межі області та України останні 120 тонн непридатних для використання хімічних засобів рослин.

Нагадаємо, що раніше у 2011 та 2012 роках з вище зазначеного складу було перезатарено та вивезено з України 527,75 тонни отрутохімікатів.

У відповідності до розпорядження голови облдержадміністрації на складі працює комісія з приймання робіт з безпечного збирання, перезатарювання та перевезення непридатних до використання пестицидів (агрохімічних відходів).