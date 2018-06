Анонс на 23 липня

* * *

10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Міжнародна організація захисту тварин FOUR PAWS оприлюднить скандальні факти знущання над тваринами в Україні”. Міжнародний виробник кормів для домашніх тварин ROYAL CANIN спонсорує незаконну травлю ведмедів? Представники FOUR PAWS в ході прес-конференції оприлюднять фото- та відеоматеріали, що підтверджують наявність в Україні публічних заходів, на яких відбувається процес знущання над дикими тваринами за спонсорства відомого міжнародного виробника кормів для домашніх тварин. Представники організації з захисту тварин нададуть свідоцтва підтримки цих знущальних заходів відомими міжнародними брендами та місцевими спільнотами а також інші шокуючі факти. В прес-конференції візьмуть участь представники FOUR PAWS та зоозахисних організацій України, а також представники Міністерства екології та природних ресурсів України (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 067 5485055, baklazhov@gmail.com

- Прес-конференція на тему: "Чи мають право українці на захист персональних даних, які обробляються компанією GOOGLE". Організатор - Державна служба України з питань захисту персональних даних. Учасники: Олексій Мервінський, голова Держслужби України з питань захисту персональних даних; Володимир Козак, заст.голови Держслужби України з питань захисту персональних даних; Олександр Микитюк, голова правління ГО «Міжнародна асоціація захисту недоторканності приватного життя та безпеки людини»; Олександр Павліченко, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини, начальник Управління з питань дотримання прав у галузі інформаційного права.

- 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція ініціативної групи «Першого грудня» та експертів аграрної сфери на тему: «Про землю і господарів: загрози проведення земельної реформи в Україні та необхідність загальнонаціонального діалогу». Група оприлюднить свою позицію щодо потреби суспільного консенсусу і громадянського контролю у справах землі — здійснення земельної та аграрної реформ та виховання відповідального господаря і власника. Учасники: Євген Сверстюк, філософ, письменник, дисидент, учасник ініціативи «Першого грудня»; Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Володимир Лапа, ген.директор Українського клубу аграрного бізнесу; Іван Томич, кандидат сільськогосподарських наук, Асоціація фермерів та землевласників України (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +380 63 278-76-45, contact@1-12.org.ua.

- Відбудеться брифінг заступника генерального директора Укрзалізниці Павла Чекалована тему: «Нові технології у пасажирському господарстві: впровадження електронного квитка».

- Працюватиме пряма лінія «Комсомольской правды в Украине» за участю заcт.глави КМДА Михайла Костюка. Питання: Чи подорожчає найближчим часом проїзд у громадському транспорті столиці? Які туристичні об`єкти в Києві побудують в наступному році? Коли міська електричка почне ходити регулярно і без запізнень? Телефон прямої лінії: 0 (44) 205-43-66.

Прес-конференція голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головного державного санітарного лікаря України Анатолія Пономаренка щодо санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні.

Відбудеться засідання Колегії Державного агентства України з управління зоною відчуження з розгляду питання "Про результати роботи ДАЗВ України та підприємств і установ, що входять до сфери його управління, у першому півріччі 2013 року та пріоритетні завдання на друге півріччя 2013 року".