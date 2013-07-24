На Івано-Франківщині браконьєри наловили червонокнижної риби майже на 50 тис грн

Івано-Франківськ. 24 липня. УНІАН. В Івано-Франківській області браконьєри наловили червонокнижної риби майже на 50 тисяч гривень. Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області двоє чоловіків з Перегінська виловлювали з Бистриці Надвірнянської рибу, що занесена до Червоної книги України. До рук браконьєрів потрапили такі рідкісні види, як харіус європейський та форель струмкова.

Як з’ясувалось рибалки діяли на території одного з сіл Надвірнянського району в забороненому для рибальства місці. Виловлюючи рідкісні види риби, зловмисники заподіяли збитків навколишньому середовищу на 50 тисяч гривень.

За даними фактами розпочато два кримінальних провадження за ч.1 статті 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Триває досудове розслідування . Браконьєрам загрожує штраф або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.