Вілкул: Зменшення споживання газу котельнями забезпечить стабільні тарифи на тепло для населення

Щоб забезпечити стабільні тарифи на тепло для населення потрібно знижувати споживання природного газу котельнями. Тому Уряд приділяє особливу увагу впровадженню нових технологій у житлово-комунальному господарстві, – сказав Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул у Донецьку під час робочої наради щодо питань модернізації систем комунального теплопостачання, повідомляється на сайті КМУ з посиланням на прес-службу Віце-прем`єр-міністра.

Позитивним прикладом О.Вілкул назвав досвід котельні ККП «Донецькміськтепломережа» на вулиці Іоніна, на якій встановлена когенераційна установка. У результаті цього котельня взимку сама зможе себе забезпечувати електроенергією, а в літній період надавати електроенергію ще трьом котельням підприємства».

Завдяки тому, що когенераційна установка дозволяє одночасно виробляти теплову та електроенергію, «Донецькміськтепломережа» зможе закуповувати менше електроенергії.

«Економічний ефект від реалізації даного проекту складає більше 5 млн. грн. на рік. Таким чином, зекономлені кошти підуть на подальшу модернізацію підприємства, що дозволить підвищувати якість надання послуг громадянам», - сказав Віце-прем`єр-міністр.

Електрична потужність когеренаційної установки складає 1,46 МВт, а теплова 1,5 Гкал. Теплової потужності когенераційної установки достатньо, щоб покрити потребу в гарячому водопостачанні всього мікрорайону, а це більше 40 об’єктів, з яких 32 житлові будинки, де проживає близько 6,5 тисячі жителів. Частка виробництва електроенергії і теплової енергії складає 42,8% і 57,3% відповідно, загальний ККД установки 88,3%.

В прес-службі також повідомили, що у 2012 році було реалізовано 7 проектів із встановлення когенераційних технологій: у АР Крим (1 проект), у Донецькій області (3 проекти), у Дніпропетровській області (1 проект), в Одеській області (1 проект), а та у місті Києві (1 проект).

Наразі регіонами для отримання фінансування в рамках Програми активізації економіки на 2013-2014 роки, розробляється техніко-економічне обґрунтування проектів із запровадження енергоефективних технологій у ЖКГ.

Президентом України Віктором Януковичем поставлено завдання на 50% (на 4,2 млрд. кубічних метрів) протягом трьох років зменшити споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго. Із 2010 року вже досягнуто зменшення на рівні 10%.

Довідково. Когенераційна установка — комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.