Фоторепортаж: на Куяльницькому лимані відбувся другий суботник

У другому суботнику з прибирання Куяльницького лиману, який відбувся днями, взяли участь понад півтисячі громадян, небайдужих до долі унікального природного джерела здоров`я.

Волонтери прибирали теріторію з боку Августівської сільської заради Біляївського району. В роботі було задіяно 12 одиниць спеціальної техніки. Кожному учаснику суботник відавались рукавички та мішки для збору сміття, повідомляється на сайті Одеської ОДА.

Начальник управління взаємодії з правоохороними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації Сергій Тронько зазначів в інтерв`ю представникам одеських ЗМІ, що на зборах в рамках Народного бюджету жителі п`яти сіл поставили питання адміністрації про надання допомоги в наведенні порядку і вирішенні екологічної програми з порятунку Куяльницького лиману.

Заступник голови Біляївської райдержадміністрації Олександр Іваницький додав, что суботник на территории району охопив одразу три сільські ради: Августівську, Ільїнську та Малиновську.

"Повільно помирав Куяльник, і також пропорційно тут складувалося сміття. Був порушений природний баланс. Так з`явилося сміттєзвалище. І якби ми не зупинили цей процес, то Куяльник став би величезної сміттєзвалищем", - зауважив він.

До чергового суботнику приєднались місцеві мешканці, екологи, працівники Одеської ОДА та всі, для кого важливе збереження унікальніх лікувальніх вод та лікувальних грязей Куяльницького лиману.

Нагадаємо, що наукові інститути до 1 вересня 2013 року повинні надати остаточні висновки щодо доцільності порятунку Куяльницького лиману шляхом підживлення морськоїю водою. За попередніми висновками вчених, що співпрацюють з ОДА, оптимальний спосіб порятунку Куяльницького лиману - його підживлення морською водою. Вчені стверджують, що наявність солей у межах 170-180 проміле для Куяльника - норма, це дозволить нормально йти біологічним процесам, які продукують цілющу грязь. У той же час сьогоднішні заміри у Куяльнику показують 280-300 проміле.

Після отримання остаточного висновку вчених восени, питання буде заслухано на раді, створеній за розпорядженням губернатора Едуарда Матвійчука для вирішення проблеми Куяльника. Потім буде прийнято остаточне рішення про використання морської вод

Одночасно, ведуться підготовчі роботи з комунікаціями, які передбачається використовувати для порятунку лиману. Таким чином, після прийняття остаточного рішення з порятунку Куяльника буде зекономлено час на дослідницькі роботи і відразу почнеться виготовлення технічного проекту. Ще одна складність майбутніх робіт полягає в тому, що трубу, яка буде живити Куяльник водою, необхідно буде тягнути до моря на відстань 300-400 метрів щоб вона не забивалась піском і стабільно виконувала свою функцію протягом майбутніх десятиліть.