Штучно викликати чи "відміняти" дощі у господарських цілях можуть заборонити

Депутати пропонують ВР заборонити штучно змінювати стан атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.

Народні депутати Михайло Опанащенко (фракція Партії регіонів), Ольга Михайленко (фракція КПУ), Федір Негой (фракція партії “УДАР”) внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативних явищ внаслідок діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ» (№ 3041).

Законопроектом, текст якого розміщено на сайті ВР, пропонується внести зміни до Закону «Про охорону атмосферного повітря», передбачивши, що підприємствам, установам, організаціям і громадянам - суб`єктам підприємницької діяльності забороняється діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.

У законопроекті зазначено, що діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ, може провадитися виключно з метою попередження руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, які обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини.

Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ, може провадитися підприємствами, установами, організаціями тільки за дозволами, виданими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, або його територіальними органами.

Також законопроектом пропонується доповнити статтею 241-1 Кримінальний кодекс України, якою передбачити, що порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях караються штрафом від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 13600 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що останні кілька років в агропромисловому секторі України все більшого розповсюдження набуває діяльність зі штучної зміни атмосферних явищ у господарських цілях підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності. Йдеться про використання, зокрема, градобійних установок, літаків, спеціальних хімічних реагентів.

“Неконтрольована діяльність зі штучної зміни атмосферних явищ протягом 2012-2013 років мала наслідком тривалі ґрунтові та повітряні посухи, що чергувалися з періодами сильних злив, які змивали з полів посіви”, - сказано у записці.

У ній наголошується, що використання градобійних установок для планування опадів у вигляді дощу стало неконтрольованим процесом, спрямованим на задоволення комерційних інтересів окремих суб’єктів господарювання. За порушення у цій сфері зараз накладається штраф від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює від 85 до 119 грн.

“За останні два роки на території південних областей України внаслідок аномальної посухи, спричиненої штучним втручанням у атмосферні явища, втрати врожаю щороку складали від 30 до 60 відсотків. Сільськогосподарські товаровиробники зазнали значних збитків. Загибель урожаїв призвела до значних втрат агропромислового комплексу України. Щороку витрачаються значні кошти з державного бюджету для надання аграріям компенсації понесених збитків через загибель посівів сільськогосподарських культур внаслідок несприятливих погодно-кліматичних умов. Окрім негативних економічних наслідків, втрата врожаїв, зниження показників урожайності сільськогосподарських культур загрожує продовольчій безпеці країни. Штучне втручання в атмосферні явища призводить до змін клімату та виникнення природних стихійних явищ – злив, посух, ураганів”, - сказано у пояснювальній записці.