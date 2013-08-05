У Київському зоопарку народився маленький зубр

В п`ятницю, 2 серпня, у Київському зоопарку в сім’ї європейських зубрів (Bison bonasus) народилося дитинча, повідомляється на сайті зоопарку.

Малюк народився у самки Міри (7 серпня 2007 р.н.) та самця Мірона (15 травня 2005р.н.). На даний час його стать не визначена. Малюк знаходиться біля своєї матусі та не відходить від неї ні на крок.

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У жовтні минулого року ЗМІ повідомляли, що у столичному зоопарку 16 жовтня 2012 року під час прибирання вольєру, працівники виявили новонароджене дитинча зубра.

Довідка УНІАН. Бізон європейський, або Зубр (Bison bonasus) — європейський вид роду бізонів (Bison).

Вага сучасних дорослих самців біловезького підвиду досягає 850 кілограмів, кавказького 700 кг. Довжина тулуба 3 метри й быльше, висота в плечах від 1,6 до 2 метрів.

Був поширений у давнину в лісах Європи, в Україні зник в XVI — XVII ст.

Зубр став одним з перших видів який зберігся у зоопарках після винищення в природі. Саме на основі тварин в неволі світова спільнота відродила їх популяцію.

В Україні вид розселяють, починаючи з 1965 р. 1988 р. в Україні на волі налічувалося близько 440 особин: у Волинській, Київській, Чернігівській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій обл.

У самок зубрів вагітність триває 9 місяців, тож пологи, принаймні в природі, припадають на кінець квітня-травень. В корови народжується одне зубренятко яке вона рік вигодовує молоком, але дитинча не покидає матір протягом двох років, хоч на другий вже харчується самостійно.

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Майже два місяці тому, 6 червня 2013 року, у Київському зоопарку народилося дитинча-самочка у родині американських бізонів (Bison americanus). Тато Варяг 2002 року народження, матуся Умка 2010 року народження. Період вагітності – 8,5 місяців.

Раніше бізони населяли всю Північну Америку. За часів відкриття Америки європейцями бізони мешкали на 1/3 частини континенту. Декілька сторіч після цього бізони опинились на межі вимирання. Масове винищення бізонів розпочалося в кінці XIX століття. На відміну від корінних жителів - індіанців, які полювали на тварин виключно задля власних потреб, європейці полювали заради спортивного інтересу, а м`ясо і шкіри продавали. Колонізатори винищували бізонів навіть для того, щоб індіанці, які втратили джерело харчування, продавали їм свої землі за безцінь. Крім того, існувала навіть спеціальна розвага – в бізонів стріляли з вікон потягів. За рік вбивали приблизно 2,5 млн. тварин. У 1905 році було організовано Американське товариство з порятунку бізонів. Сьогодні чисельність бізонів складає всього 50 000 особин.