Верховна Рада винайшла «додаткову мотивацію» для органів дізнання

Київ. 5 квітня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону України ”Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” (щодо забезпечення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист). Ці норми дадуть можливість забезпечити законні права людини і громадянина та стануть додатковою мотивацією для працівників органів дізнання проводити оперативні дії щодо затримання особи виключно на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 з 386 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 44 КПК України новими положеннями, які дадуть змогу захиснику отримати допуск до справи негайно після надання ним документів, що підтверджують його повноваження, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж за 24 години з часу надходження заяви захисника про його допуск до участі у справі. Проектом закону також передбачається, що до винесення постанови про допуск захисника будь-які слідчі чи інші процесуальні дії за участю підозрюваного, обвинуваченого, підсудного не проводяться.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 106 КПК, передбачивши, що якщо скарга на затримання надійшла до суду до внесення подання органу дізнання про обрання запобіжного заходу, вона розглядатиметься суддею до розгляду подання.

Крім того, пропонується доповнити статті 165-2, 165-3 КПК нормами, якими встановлено, що копія подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та про продовження строку тримання особи під вартою повинні негайно вручатися затриманому, підозрюваному чи обвинуваченому та захиснику до розгляду відповідного подання судом.

Крім того, законопроектом пропонується норма, згідно з якою, у разі оскарження затримання до суду, скарга затриманого розглядатиметься суддею до розгляду подання органу дізнання про обрання запобіжного заходу, якщо така скарга надійшла до внесення відповідного подання. Це дасть можливість захисту оскаржувати законність затримання до моменту розгляду подання про обрання запобіжного заходу. У разі, якщо судом буде встановлено, що дії органу дізнання із затримання особи були незаконними, це автоматично позбавляє особу статусу затриманого і подання про обрання запобіжного заходу судом не розглядатиметься.