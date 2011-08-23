На Донеччині знайшли підпільний вугільний кар’єр

Донецька область. 23 серпня. УНІАН. У Мар’їнському районі Донецької області міліція виявила незаконний вугільний кар`єр.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, співробітниками сектора по боротьбі з економічними злочинами Мар’їнського райвідділу міліції спільно з колегами з обласного главку виявлено й задокументовано факт незаконного ведення робіт із видобутку кам`яного вугілля відкритим, тобто кар`єрним способом. Для видобутку використовувалися гусеничний бульдозер «Caterpillar», навантажувач «Hyundai», екскаватор «Hitaсhi» і автомобіль «ЗІЛ-131».

За словами тимчасового виконуючого обов`язки начальника сектора по боротьбі з економічними злочинами Мар’їнського РВ Анатолія СЕРГІЄНКА, це перший випадок виявлення даного виду злочину за всю історію діяльності районної міліції. «Такого роду злочини характерні для східного регіону нашої області», - констатував А.СЕРГІЄНКО.

Він зазначив, що на місці незаконної розробки слідчо-оперативна група описала всю великогабаритну техніку, а також понад 15 тонн уже видобутої гірничої маси, зразки якої направлено на експертне дослідження.

Наразі за даним фактом проводиться дослідча перевірка й вирішується питання про залучення винних до кримінальної відповідальності за статтею 240 Кримінального кодексу України («Порушення правил охорони або використання надр»).