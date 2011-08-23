Янукович підвищив Могильова до генерал-полковника
16:21, 23 серпня 2011Кримінал
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Указ на сайті Президента
Київ. 23 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв спеціальне звання генерал-полковника міліції генерал-лейтенанту міліції міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ.
Відповідний указ (№ 861/2011) розміщено на офіційному сайті Президента.
Цим же указом В.ЯНУКОВИЧ присвоїв ще 16 генеральських звань співробітникам МВС.
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