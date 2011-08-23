Янукович підвищив Могильова до генерал-полковника

Указ на сайті Президента

Київ. 23 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв спеціальне звання генерал-полковника міліції генерал-лейтенанту міліції міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ. Відповідний указ (№ 861/2011) розміщено на офіційному сайті Президента. Цим же указом В.ЯНУКОВИЧ присвоїв ще 16 генеральських звань співробітникам МВС.

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