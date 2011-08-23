В Одесі пограбували касу цементного заводу
20:01, 23 серпня 2011Кримінал
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Оголошено план «Перехоплення»
Одеса. 23 серпня. УНІАН. В Одесі двоє зловмисників, погрожуючи автоматом і пістолетом, здійснили пограбування каси цементного заводу, повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС України в Одеській області.
«Озброєні злочинці раптово напали на співробітників підприємства – касира і вантажника, забрали з каси готівку у розмірі 50 тис. грн., - уточнили в міліції, - після чого зуміли втекти з місця події на автомобілі «ВАЗ».
В Одесі оголошено план «Перехоплення». Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання осіб, причетних до скоєння злочину.
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