У Луганську затримали таксистів, які ґвалтували дівчат

Луганськ. 23 серпня. УНІАН. Міліція затримала двох таксистів, які згвалтували шістьох дівчат у Луганську.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар обласного управління МВС Тетяна ПОГУКАЙ.

За її інформацією, одному із затриманих 16 років.

- У Луганську вони підробляли таксистами і нападали на самотніх дівчат вночі. Вистежували жертву з вікон автомобіля. Один з хлопців сідав на заднє сидіння поруч з потерпілою. Вивозили дівчат в ліс, де їх грабували і гвалтували.

На даний момент відомо про шість згвалтувань, але насправді епізодів може бути на багато більше, - сказала Т.ПОГУКАЙ.

За її словами, порушено кримінальну справу за трьома статтями - 152, 186, і 146.