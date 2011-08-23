У Луганську затримали таксистів, які ґвалтували дівчат
20:37, 23 серпня 2011Кримінал
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Вже відомо про шість жертв
Луганськ. 23 серпня. УНІАН. Міліція затримала двох таксистів, які згвалтували шістьох дівчат у Луганську.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар обласного управління МВС Тетяна ПОГУКАЙ.
За її інформацією, одному із затриманих 16 років.
- У Луганську вони підробляли таксистами і нападали на самотніх дівчат вночі. Вистежували жертву з вікон автомобіля. Один з хлопців сідав на заднє сидіння поруч з потерпілою. Вивозили дівчат в ліс, де їх грабували і гвалтували.
На даний момент відомо про шість згвалтувань, але насправді епізодів може бути на багато більше, - сказала Т.ПОГУКАЙ.
За її словами, порушено кримінальну справу за трьома статтями - 152, 186, і 146.
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