Українці тримають на руках 2-3 мільйони пістолетів і рушниць

Київ. 7 листопада. УНІАН. На руках в українців знаходиться від 2 до 3 мільйонів одиниць зброї, пише "Комсомольская правда" в Украине", посилаючись на експертів і дані досліджень.

"На руках в українців легально знаходиться близько 2 мільйонів одиниць зброї", - стверджує глава наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, посилаючись на свої перевірені джерела.

За його словами, серед цієї маси і нагородна зброя, але от скільки її - таємниця. Собівартість нагородного пістолета ТТ або Макарова не перевищує 30 доларів.

"Такими пістолетами володіють усі народні депутати, міністри, губернатори, мери міст, інші чиновники", - зазначає він.

Водночас будь-який дорослий громадянин може вільно придбати зброю куди страшнішу. Мова йде про цивільні аналоги автомата Калашникова - карабіни типу "Вулкан", які є мисливською зброєю".

Відмінність від військового АК лише в тому, що вони не стріляють чергами. Також доступна цивільна версія снайперської гвинтівки Драгунова, яка прицільно б'є на 1300 метрів. Щоб придбати таку зброю, зовсім не обов'язково бути членом товариства мисливців (а в Україні тільки їх близько 800 000). Гладкоствольну і нарізну мисливську рушницю можна придбати в спортивних цілях, отримавши на те дозвіл.

Начальник дозвільної системи МВС Валентин Ведмедь каже, що за останніми даними, у населення знаходиться близько 800 тисяч одиниць нарізних і гладкоствольних рушниць, 169 тисяч одиниць, пристосованих для стрільби гумовими кулями, і 107 тисяч одиниць пневматичної зброї калібру 5,5 і більше.

За даними Small Arms Survey (Женева, Швейцарія) - проекту, що моніторить ситуацію зі стрілецькою зброєю в 178 країнах світу, Україна займає 84-е місце у світовому рейтингу за кількістю власників зброї.

У середньому на 100 осіб припадає 6,6 одиниці. Загальна кількість зброї, що знаходиться в обороті, коливається від 2,2 млн. до 6,3 млн.

Для усереднення дослідники зупинилися на цифрі 3,1 млн. При цьому, за даними Small Arms Survey, ця зброя розцінюється як нелегальна, тому що інформація про легальну зброю Україною представлена не була.

Для порівняння: у Швеції на 100 осіб припадає 31,6 одиниці зброї (зареєстровано 2096798), у Франції - 31,2 одиниці (2802057), в Латвії - 19 одиниць (55 476), у Польщі - 1,3 одиниці (314 641), в Румунії - 0,7 одиниці (61 238).

Але ось що цікаво: якщо судити за офіційною статистикою, то зараз українці швидше роззброюються, ніж навпаки.

"За останні кілька років кількість власників зброї зменшилася на 17-19 тисяч, - стверджує Валентин Ведмідь. - Мало хто може дозволити собі придбати його, занадто дорого".

Падіння обсягів продажів зброї виданню підтвердили і в двох мережах великих збройових магазинів.

ТСН