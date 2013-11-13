Українських правоохоронців перевдягнуть у «Робокопів»

Українських правоохоронців хочуть одягти у нову уніформу під назвою «Робокоп». Обмундирування вже випробуване і готове до експлуатації, щоправда у серію його ще не запустили.

У Міністерстві внутрішніх справ немає грошей, тож поки що вони показують лише експериментальні розробки амуніції та спецзасобів.

Наприклад, новітня димова граната, яка саме зараз розробляється у науково-дослідницькому інституті. Ця "іграшка" може створювати стовп диму діаметром до 25 м і висотою до 3 м.

Це те, що буде незабаром на озброєнні українських правоохоронців. А от нові балони зі сльозогінним газом об'ємом до 2 л вже запустили у серійне виробництво. Головна їх особливість – дальність дії.

"На відстань не менше 12 метрів. Ну, це в залежності від погодних умов, а так і до 18-25 метрів", - розповів керівник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту МВС Олександр Марченко.

Розробкою української уніформи для тих, хто буде застосовувати подібні газомети, пишаються найбільше. Їй навіть дали гучну назву – "Робокоп".

Складається "Робокоп" з протиударного жилета, елементів захисту рук, захисту ніг. А також захисних шортів із елементами протиударного захисту, розміщених у спеціальних кишенях, а також спеціального засобу захисту пахової області.

Він легкий, але добре захищає. Бронежилет пробивний для куль, але не для холодної зброї. Заточка з ножем – не пройдуть.

До речі, в Україні вже є тканина, яку неможливо порізати – вона на основі металевого дроту. Проти заточки тканина не встоїть, однак здатна витримати будь-які порізи і лишитись неушкодженою.

Костюми з такої тканини називають штурмовими – кожна річ антипорізна. Якщо треба розбити скло, першим йде боєць саме у такому костюмі.

ТСН