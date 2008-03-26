Власник судна ”Нафтогаз-67” просить прикусити язик

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м.Сімферополь, Крим) - власник транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67», яке затонуло в Гонконзькій протоці, вважає неприпустимими будь-які заяви про несправний технічний стан даного судна, а також причини і винних в трагедії до завершення рятувальної операції і отримання результатів офіційного розслідування.

Про це йдеться в заяві ДАТ «Чорноморнафтогаз», текст якого передано УНІАН.

«Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» вважає неприпустимим будь-які заяви про несправний технічний стан судна, причини і винних у трагедії до завершення рятувальної операції і отримання результатів офіційного розслідування», - наголошується в заяві компанії.

У заяві сказано, що транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» було кращим кораблем ДАТ «Чорноморнафтогаз». «У 2003 році транспорт було визнано кращим буксиром світу, виконував унікальні роботи у відкритому океані і ніколи не викликав нарікань як у фрахтувальника, так і у перевіряючих служб. Умови праці і високий рівень оплати на судні дозволяли ДАТ «Чорноморнафтогаз» добирати найбільш професійно підготовлений екіпаж. У 2007 році в рамках стандартного технічного обслуговування на верфях Сінгапуру було проведено плановий поточний ремонт судна. ТБС «Нафтогаз-67» пройшов черговий огляд у Російському морському регістрі судноплавства 9 квітня 2007 року і був визнаний повністю справним і таким, що відповідає всім нормам і стандартам. Станом на 22 березня 2008 року, корабель не мав зауважень і невідповідностей регістру судноплавства», - наголошується в довідці про стан судна, яка є в заяві компанії.

У документі також сказано, що представники «Чорноморнафтогазу» беруть активну участь у роботі урядової комісії на місці аварії судна «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі.

На місці базування буксира в кримському смт. Чорноморське працює оперативний штаб з надання допомоги сім`ям моряків затонулого судна, які постраждали, і тих, які вважаються зниклими безвісти. «Родичам і близьким постраждалих моряків надається психологічна допомога і надається оперативна інформація з місця трагедії», - йдеться в заяві «Чорноморнафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортний-буксирного судна «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз», Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі.

25 березня було знайдено тіла двох моряків. Сьогодні їх упізнали – це моторист I класу Олександр Пискунов (1975 року народження, проживав у селищі Чорноморське, Крим) і матрос I класу Олександр Кардаш (1976 року народження, проживав у Миколаєві).

Доля 16 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» залишається невідомою. Пошуки тривають.