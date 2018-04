Vanco не передаватиме права на розробку Прикерченської ділянки «Газпрому»

Компанія Vanco Prіkerchenska Ltd. спростовує інформацію, раніше поширену в окремих ЗМІ, про намір передати права на розробку Прикерченської нафтогазоносної ділянки в українській частині шельфу Чорного моря російському «Газпрому» чи іншій компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління - президент компанії Vanco Energy Company (США) Джин Ван ДАЙК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ця інформація мені невідома. Я не звертався в «Газпром», і «Газпром» до мене теж не звертався. І я жодного контакту з цього приводу не мав», - сказав він.

Дж. Ван ДАЙК також спростував інформацію, озвучену з трибуни Верховної Ради прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, про те, що компанія Vanco зареєстрована на 4 студенток.

«Я допускаю, що це може бути наслідком слабкого інформування прем`єр-міністра її радниками», - сказав він.

Дж. Ван ДАЙК наголосив, що уряду було надано у встановленому порядку засновницькі документи компаній Vanсo Energy Company, Vanсo International Ltd, Vanco Prіkerchenska Ltd. Він додав, що Vanco Prіkerchenska на 100% належить компанії Vanco Energy Company, власником якої він є.

Він також зазначив, що його компанія своєчасно і в повному обсязі виконує зобов`язання за УРП.

«Україна ніколи не була така близька до енергетичної незалежності. Але для успішності проекту потрібна не тільки робота професіоналів його компанії, а й “ентузіазм уряду», - сказав Дж. Ван ДАЙК.

Як повідомлялося, раніше низка ЗМІ повідомили, що Vanco має намір поступитися своїм правом на розробку Прикерченської ділянки «Газпрому».

Нагадаємо, 11 квітня Ю.ТИМОШЕНКО, виступаючи у Верховній Раді, висловилася за перегляд угоди про розділення продукції з Vanco.

Зокрема, прем`єр звернулася до Верховної Ради з проханням окремо розглянути це питання і прийняти разом з урядом узгоджене рішення.

Довідка УНІАН. Vanco Prickerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, яка спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташовано в Х`юстоні (США).

Vanсo International Ltd виграла 2006 р. відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розділення продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. За умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами й обов`язками за угодою своїй пов`язаній особі - Vanco Prickerchenska Ltd.

Прикерченська ділянка (площею 12,96 тис. квартири км) - одна з перспективних, але малодосліджених частин українського глибоководного шельфу з глибинами води від 300 м до понад 2000 м. Ділянка розміщена в економічній зоні України на відстані 13 км від берегової лінії Керченського півострова.

Від укладеної на 30 років угоди Україна чекає інвестицій більш як на 15 млрд. дол. для геологічного вивчення і видобутку вуглеводнів, а також видобутку понад 200 млн. тонн вуглеводнів. Планується, що реалізація проекту забезпечить понад 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету і створення кількох тисяч нових робочих місць.