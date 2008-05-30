Не сподобався керівництву - здай мандат?

Конституційний Суд України визнав конституційними положення законів щодо дострокового позбавлення повноважень депутатів місцевих рад вищими органами партії (блоку) за винятком норми «з інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку)».

Як передає кореспондент УНІАН, у рішенні КС зокрема, йдеться, що неконституційними є положення про надання права вищому керівному органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймати рішення стосовно відкликання депутата Верховної Ради АРК, місцевої ради за виборчим списком відповідної організації, за яким він був обраний депутатом ради, з «інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій)».

В той же час КС відмовив у розгляді конституційного подання 48 народних депутатів щодо припинення повноважень депутатами місцевих рад у випадку, коли вони не подали відповідної заяви до фракції, за списком політичної сили якої вони були обрані до ради, або якщо вони вийшли з фракції чи перейшли в іншу депутатську фракцію.

КС аргументував свою відмову розглядати позов тим, що народні депутати не дали правового обгрунтування неконституційності оскаржуваних положень законів.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в 2007 р. Верховна Рада України ухвалила закон про імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, яка передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.

16 січня 2008 р. КС почав розглядати справу щодо впровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад і парламенту Криму. У КС надійшли подання від 48 і 56 народних депутатів. Обидві групи просять визнати неконституційним дострокове припинення повноважень депутатів місцевих рад за рішенням керівництва політичної партії або виборчого блоку.

Суб’єкт права на конституційне подання - 48 народних депутатів України - просить, зокрема, визнати неконституційними підстави для відкликання і як наслідок дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

Автори другого подання - 56 народних депутатів України - також вважають неконституційними положення окремих законів, якими передбачається право виборців відкликати депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради.