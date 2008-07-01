Лужков хоче посилити підтримку співвітчизників у Криму

Мер Москви Юрій Лужков закликав посилити підтримку співвітчизників в Україні і, зокрема, у Криму.

"Мені важко уявити, що буде, якщо ми втратимо Крим. Ми постараємося до цього не доводити", - заявив Лужков на засіданні уряду Москви.

"По-перше, необхідно посилити підтримку наших співвітчизників, які залишилися на Україні й у Криму, а, по-друге, потрібно ухвалювати рішення про непродовження угоди 1998 року", - заявив мер Москви. Він стверджує, що українська сторона не виконує умови угоди про дружбу і співпрацю. "Те, що діється зараз на Україні, цілковито суперечить нашим домовленостям і підписаній угоді", - сказав Лужков.

"Я зазнаю інтелектуального удару, коли бачу, що діється на Україні по відношенню до Росії і до російської мови", - заявив мер Москви.

Лужков підкреслив, що аспект російсько-українських відносин має бути представлений у програмі Москви із підтримки співвітчизників особливим чином.

"Це важко уявити, але вчитель російської мови отримує меншу заробітну плату, ніж учитель із будь-якого іншому предмету на Україні. Це державна політика української влади з витіснення російської мови на Україні, де весь лівий берег думає і говорить російською мовою, Крим думає і говорить російською мовою", - заявив він.

Мер Москви стверджує, що угода про дружбу 1998 року використовується Україною для вирішення власних завдань.

"Угода про дружбу – це не обопільна користь, а спосіб вирішення Україною своїх проблем", - сказав Лужков.

На засіданні голова Російської громади Криму Сергій Цеков зазначив, що "зміни, які відбулися в Росії за останні роки, знову повернули Росії статус світової держави". "Слідом за сильною Росією, ми сподіваємося, сильними стануть і організації співвітчизників у Криму", - заявив він.

Цеков підкреслив, що "русофобія як і раніше є суттю української політики".

"Чесна людина не може миритися з мракобіссям, яке діється сьогодні на Україні. Ми повністю підтримуємо висловлення Юрія Михайловича (Лужкова) про Крим і Севастополь", - заявив Цеков.

Він підкреслив, що уряд і мер Москви допомагали і об’єднували співвітчизників навіть тоді, коли цього не робив федеральний уряд.

Українська правда