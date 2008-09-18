«Артеківські діалоги» стартували

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) розпочав роботу Щорічний освітній форум «Артеківські діалоги».

Організатором форуму є Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» за офіційної підтримки ЮНЕСКО і Кабінету Міністрів України.

Як повідомили УНІАН у Фонді «Україна 3000», форум «Артеківські діалоги» проходить 18-21 вересня.

Формат форуму передбачає щорічні зустрічі представників українських та іноземних державних і неурядових освітніх інституцій, освітян з різних країн світу з метою аналізу сучасних тенденцій розвитку освітніх практик і технологій, вироблення рекомендацій щодо механізму формування ефективного національного та світового освітнього простору.

У рамках форуму заплановані два пленарні засідання, робота шести тематичних секцій, а також два засідання Молодіжної асамблеї форуму. Окрім цього, передбачені презентації навчальних центрів, освітніх технологій, освітніх та соціальних проектів.

У заходах форуму «Артеківські діалоги» беруть участь голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО, міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, директор сектору освіти Секретаріату ЮНЕСКО Кіан ТАНГ, президент Академії педагогічних наук України Василь КРЕМЕНЬ, генеральний директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ, ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Віктор АНДРУЩЕНКО, директор Фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ і майже 350 представників освітянської спільноти, міжнародних інституцій, бізнес-структур, громадських, молодіжних та благодійних організацій з України, Білорусі, Росії, Польщі, Молдови, Казахстану, Азербайджану, Великої Британії, Німеччини, Туреччини.

Підсумковими документами форуму мають стати проект «Білої книги» національної освіти, а також рекомендації щодо напрямків модернізації сучасної національної моделі освіти та виховання. «Біла книга», підготовлена експертами форуму, – це аналітичний документ щодо ключових аспектів стратегії розвитку освіти в України, де розглядаються проблеми різних секторів освітньої галузі, пропонуються конкретні шляхи їхнього вирішення. «Біла книга» може бути використана як основа для проведення системи консультацій та суспільного обговорення даної проблеми.