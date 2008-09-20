Близько 80% легкових таксі в Севастополі працюють нелегально

У Севастополі з 2,5 тисячі легкових таксі близько 80% фактично працюють нелегально, і «це, у свою чергу призводить до того, що майже 60 мільйонів гривень щорічно недоотримує місцевий бюджет від даної сфери діяльності».

Про це заявив заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗИВ під час громадських слухань за програмою «Легкове таксі», що планується до ухвалення на сесії міської ради. «Тому, - додав Д.БАЗІВ, - ухвалення програми «Легкове таксі» стало б серйозною підмогою у вирішенні багатьох міських проблем, які ставить сьогодні перед нами життя».

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси і інформації Севастопольської міської державної адміністрації, програма «Легкове таксі» не передбачає фінансування ні з міського, ні з державного бюджетів - витрати на оновлення і приведення до одноманітності рухомого складу таксі ляжуть на плечі перевізників. Кошти транспортників буде направлено і на впорядковування зупинних комплексів.

Начальник відділу транспорту і зв`язку міської адміністрації Олександр ПАХОМОВ заявив на слуханнях, що в Севастополі в короткостроковій перспективі планується створити майже 60 стоянок таксомоторів, ряд диспетчерських пунктів, з тим, аби мати можливість координувати діяльність легкових таксі. У майбутньому реалізація програми передбачає заміну таксі на одномодельний вид автомашин, введення єдиної екіпіровки транспорту і таксистів, застосування системи квотування. Реалізація програми в місті дасть змогу створити умови для розвитку ринкової сумлінної конкуренції у сфері перевезень пасажирів, а також знизити вартість послуг, наголосив він.

У слуханнях взяли участь представники профільних підрозділів міської адміністрації, депутатського корпусу, організації із захисту прав пасажирів, науково-дослідного інституту, журналісти.