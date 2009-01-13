У Криму відкриють міліційну ДНК-лабораторію

У Криму незабаром для потреб міліціонерів відкриють ДНК-лабораторію.

Як повідомляє прес-служба МВС, у АР Крим та Донецькій області генетичні лабораторії вже підготовлено до введення в експлуатацію.

Геномна дактилоскопія - метод ідентифікації особи, заснований на аналізі дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) - прийшов в світову криміналістику на допомогу правоохоронним органам у 1985 році. Цей метод дозволяє ідентифікувати особу за біологічними слідами людини. Це є особливо важливим у розслідуванні тяжких злочинів проти особи.

У 1999 році вперше в Україні, в лабораторії молекулярно-генетичної ідентифікації, почав використовуватися автоматичний аналізатор ДНК із сучасним набором праймерів для ідентифікації особи, який дозволив отримувати дані, близькі до повної ідентифікації об`єктів.

Якість досліджень, проведених ДНК-лабораторією, підтверджено міжнародними сертифікатами Європейської асоціації судових генетиків.

Ефективність застосування в експертній практиці ДНК-технологій зумовили прийняття рішення щодо їх поступового впровадження на місцевому рівні. Наразі лабораторії ДНК-аналізу функціонують у Державному центрі та регіональних підрозділах у Києві, Запорізькій та Полтавській областях.

У найближчий перспективі передбачено створити ДНК-лабораторії при ГУ МВС України в Дніпропетровській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській областях, УМВС України у Вінницькій та Миколаївській областях.