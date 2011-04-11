Українця збираються видати РФ, бо він схожий на росіянина-злочинця?

Адвокат Дмитро ДУБКО заявляє, що громадянина України Анатолія МАЗУРЕНКА заарештували в Криму і збираються видати Росії лише тому, що він зовні схожий на росіянина, якого підозрюють у замаху на співвласника компанії «Петербурзький нафтовий термінал».

Навесні 2006 року в Санкт-Петербурзі два автомобілі, в яких їхав бізнесмен Сергій ВАСИЛЬЄВ і його охорона, розстріляли з автоматів. Один охоронець був убитий, ще троє охоронців і підприємець дістали поранення.

За даними міліції, росіяни Олександр МЕРКУЛОВ і Олександр КОРПУШОВ, які зникли і були оголошені в міжнародний розшук, затримані 21 лютого 2011 року в Криму під час операції МВС України і РФ. Затримані використовували підроблені українські паспорти. Суди обрали МЕРКУЛОВУ й КОРПУШОВУ запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 40 діб, пов`язаного з екстрадицією. Залізничний районний суд Сімферополя 30 березня замінив МЕРКУЛОВУ тимчасовий арешт на екстрадиційний на 18 місяців.

Адвокат наголосив, що жодних доказів, що МЕРКУЛОВ - це МАЗУРЕНКО, окрім доволі віддаленої зовнішньої схожості, слідство не надало.

«Особа МАЗУРЕНКА підтверджується цілою низкою документів - українським і закордонними паспортами, водійською посвідкою, військовим квитком і свідоцтвом про народження. З одного боку, Генеральна прокуратура і міліція стверджують, що документи підроблені, з іншого боку - вони навіть не намагалися порушити кримінальну справу з приводу достовірності документів МАЗУРЕНКА, як того вимагає закон», - заявив ДУБКО у коментарі УНІАН.

«У 1996 році в Санкт-Петербурзі Олександр МЕРКУЛОВ нібито подавав форму номер один на отримання паспорта, - заявив захисник МАЗУРЕНКА. - Це єдиний документ, на основі якого нині намагаються ідентифікувати особу МЕРКУЛОВА. Крім того, що в справі даний документ представлено не в оригіналі, слід відзначити наступне: на вклеєній у форму один фотографії справді можна побачити чоловіка, який якоюсь мірою візуально схожий на Анатолія МАЗУРЕНКА. Однак печаткою будь-якого органу фотографія не засвідчена, а сама заява про видачу паспорта не є офіційним документом, призначеним для посвідчення особи, що дозволяє оцінювати такий «доказ» вельми критично. Та й судіть самі, як можна в чомусь звинувачувати людину лише тому, що вона схожа на чиюсь фотографію п`ятнадцятирічної давності?».

На думку адвоката, дії державних органів України в рамках екстрадиційної процедури виконано без достатніх правових підстав, захист упевнений, що рішення з цього питання повинні бути переглянуті.