На Тузлі зібрано 4 тис. тонн суміші

Загальна маса зібраної суміші з нафтопродуктами з початку виконання робіт складає 4000 т та очищено усю берегову смугу о. Коса Тузла. Роботи тривають на окремих ділянках в середині острова, інформує прес-служба МНС.

21 листопада силами МНС проведено очищення: прибережної смуги від пляжу Московського до мису Зміїний, зібрано близько 17 т суміші з нафтопродуктами; прибережної смуги Аршинцевського пляжу, зібрано близько 15 т суміші з нафтопродуктами; прибережної смуги у районі Керчі - Фортеці, зібрано близько 25 т суміші з нафтопродуктами.

Зібрані суміші підготовлені для відправлення до Керченського морського торгівельного порту для подальшого транспортування та утилізації.

З метою проведення моніторингу стану забруднення прибережної смуги Керченської протоки співробітниками Державної Азово-Чорноморської інспекції, організовано патрулювання, за результатами якого виявлено забруднення: прибережної захисної смуги бухти Булганак у районі Бондаренковських очисних споруд довжиною 800 м; прибережної захисної смуги Азовського моря в районі с. Курортне довжиною 800 м;

прибережної захисної смуги Азовського моря в районі човнових гаражів довжиною 800 м; прибережної захисної смуги Азовського моря в районі с. Підмаячне від пансіонату "Світло маяка" до поромної переправи, довжиною 800 м, шириною 0,5 м.

Станом на 7 год. 22 листопада доля 19 моряків залишається невідомою, пошуки тривають.

Координацію пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Справка. 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну внаслідок посилення вітру до 30 м/с та хвилювання моря 5-6 балів (висота хвилі - до 5м) виникли надзвичайні події із 13 морськими суднами, з яких 5 - затонуло, а 8 суден потрапило на мілину.

У результаті проведених пошуково-рятувальних робіт було врятовано 58 членів екіпажів та знайдено тіла 4 загиблих матросів з судна "Нахічевань".