Кримські татари згортають намети

Активісти Меджлісу кримськотатарського народу сьогодні почали демонтаж наметового містечка, встановленого в центрі Сімферополі більш як місяць тому на знак протесту проти політики влади автономії та дій правоохоронних органів відносно кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, намети планується прибрати з центральної площі Сімферополя до завтрашнього дня.

У заяві Меджлісу, текст якої передано агентству УНІАН, говориться, що рішення про припинення з сьогоднішнього дня акції протесту на центральній площі Сімферополя і демонтаж встановлених наметів ухвалене на підтвердження ”незмінності позиції” Меджлісу, що ”полягає у тому, що всі проблемні питання можуть і повинні розв`язуватися тільки в діалозі всіх зацікавлених сторін”.

На пошук діалогу кримські татари відвели владі Криму термін до 15 січня 2008 року.

За цей час Меджліс вимагає вирішити земельне питання на півострови, а також притягнути до відповідальності керівництво міліції Криму. «Ми чекаємо від кримської влади проявів зваженості і усвідомлення ними своєї відповідальності за збереження громадянського миру і злагоди в Криму», - говориться в заяві Меджлісу.

Крім цього, Меджліс кримськотатарського народу, ”висловлюючи крайню стурбованість наростанням в Криму напруженості у взаємовідносинах між жителями півострова і владою і з метою безконфліктного розв’язання проблем, що накопичилися, включаючи земельні”, закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА до рішучих заходів, спрямованих на стабілізацію громадсько-політичної ситуації в автономії.

Перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ, коментуючи журналістам рішення про припинення пікету і демонтаж наметів, зазначив, що воно прийнято у зв`язку з тим, що площа Леніна в Сімферополі для багатьох є місцем для проведення вільного часу в свята. «Ми виходимо з того, що ці наші дії знайдуть розуміння у жителів і гостей Сімферополя, які пов`язують площу Леніна зі святкуванням святкових дат. Ми не хочемо створювати неприємності тим людям, які свої святкові дні хочуть провести в центрі Сімферополя», - сказав він.

За даними Р.ЧУБАРОВА, подальше рішення щодо відновлення пікету і встановлення наметового містечка ухвалюватиметься, виходячи з «перших днів діяльності і перших кроків Кабміну України». «Всі маємо розуміти, що якщо десь відбудеться побиття кримських татар, як на Ай-Петрі, тоді наметове містечко буде неодмінно відновлено і продовжить свою акцію», - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будівель бізнесменів - кримських татар. Влада Криму стверджує, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням Господарського суду АРК. Кримські татари говорять, що рішення суду було тільки на одну ділянку, при цьому було знесено «7-8 об`єктів». Порядок під час знесення будівель, яке проводили державні виконавці, забезпечували близько тисячі правоохоронців. Близько 40-50 кримських татар спробували перешкодити знесенню і, як стверджують в міліції, чинили опір. Незначні травми одержали бійці «Беркута» (за деякими даними, 9 чоловік). 28 кримських татар були затримані за опір міліції. 4 людей опинилися в лікарні. У одного кримського татарина було кульове поранення в живіт. Кримські татари вимагають звільнити з посади начальника міліції Криму Анатолія МОГИЛЬОВА у зв`язку з побиттям кримських татар на плато Ай-Петрі. Проте А.МОГИЛЬОВ не бачить підстав для відставки, оскільки, за його словами, міліція діяла в рамках закону.

8 листопада кримські татари встановили намети на центральній площі Сімферополя, перед будівлею Ради міністрів Криму. Головна вимога пікетників – припинити «дискримінаційну політику влади автономії та беззаконня правоохоронних органів Криму стосовно кримських татар».