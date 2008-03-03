Україна та Ізраїль врегулювали конфлікт навколо фресок Шульца

Україна та Ізраїль врегулювали конфлікт навколо фресок польського художника Бруно Шульца. Віце-прем`єр українського уряду Іван Васюник підписав протокол в Єрусалимі про тимчасову передачу фресок на зберігання музею Яд-Вашем.

Згідно протоколу меморіальний комплекс Яд-Вашем отримав право користуватися розписами протягом 20 років, повідомила "Німецька хвиля".

Крім того, Ізраїль та Україна вирішили покласти початок співпраці між істориками в рамках ініціативи президента Віктора Ющенка «Діалог правди в ім`я майбутнього».

Українська делегація також провела переговори з тель-авівським Музеєм Діаспори, у налагодженні співпраці з яким зацікавлений Інститут національної пам`яті України. Йшлося і про необхідність оновлення ізраїльських музейних експозицій на українську тематику.

Також присутній на зустрічі з віце-прем`єром України голова Союзу українських письменників Ізраїлю Олександр Деко зазначив, що експозиції настільки застарілі і так представлені, що це не веде до дружніх відносин".

Як повідомив Деко, планується, що найближчим часом Україна презентує в Ізраїлі відразу декілька великих національних виставок.

Нагадаємо, що в 2001 році фрески при неясних обставинах були вивезені з України до Ізраїлю. З тих пір представники двох країн сперечалися за права на ці роботи.

Проект договору, який визначає статус робіт, був узгоджений у середині січня. Відповідно до цього документу, Яд-Вашем погоджується визнати фрески власністю України і частиною її національно-культурної спадщини. Натомість він отримує право на їхнє тимчасове використання.

Письменник і художник Бруно Шульц народився і жив у місті Дрогобич, що знаходилося на території Австро-Угорщини (нині він знаходиться на території Західної України). У 1941 році, після вторгнення німецьких військ, він був відправлений до гетто, у 1942 році його застрелив офіцер гестапо. Фрески Шульца на казкові сюжети, що вважалися втраченими, були виявлені в 2001 році в квартирі сім`ї Калюжних у Дрогобичі.