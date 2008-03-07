Мінкультури домовилося з кінопрокатниками

Міністерство культури, кінодистриб`ютори та кінопрокатники дійшли певної згоди щодо обов`язкового дублювання фільмів українською. 30 мільйонів гривень обіцяє держава на часткову компенсацію витрат на дубляж. Але крапки у конфлікті навколо дублювання усіх іноземних стрічок наразі не поставлено. Кінопрокатники прагнуть скасування міністерського рішення про заборону показу іноземних стрічок, дубльованих російською, з українськими субтитрами. На бік міністерства стали політики, які закликають до втручання у конфлікт Служби безпеки України.

Кіно українською підтримують пікетом. Нечисельні політики під Міністерством культури закликають чиновників не поступатися прокатникам і не скасовувати заборони на недубльовані українською мовою фільми, бо це, кажуть, - робочі місця для наших митців. Їхні акції обіцяють попереду.

Богдан Бенюк, народний артист України: "Через тиждень треба буде виводити учбові заклади, треба буде виводити студентів києво-могилянки, театрального інституту, Михайла Михайловича університету - обов’язково, тому що це майбутнє нашої держави".

Про аншлаги на дубльованих фільмах повідомляють листівки пікетників. Натомість власник кіномережі у Харкові каже, що ще трохи протримається, а потім перетворить її на супермаркети, бо глядачів втричі поменшало.

Михайло Приймак, директор мережі кінотеатрів: "Одесса - еще больше, Днепропетровск - также, и это может плачевно сказаться на том, что кинотеатры перестанут существовать как кинотетари, они останутся как здания, но здесь будет другой бизнес".

Прокатники твердять, що вони не проти дублювання, а проти міністерського рішення про дублювання і субтитрування російськомовних копій.

Антон Пугач, власник мережі кінотеатрів: "Ми за рішення Конституційного Суду, ми за закон України про кінематографію, і ми проти наказу міністра пункту другого, який не має нічого спільного з цими документами".

У самому міністерстві обіцяють: і компроміс з усіма учасниками кіноринку буде, і 30 мільйонів компенсації за дублювання.

Ганна Чміль, керівник Державної служби кінематографії Міністерства культури та туризму України: "Ми розробили два варіанти державної фінансової підтримки цього перехідного періоду і кінотеатрів, і дистриб`юторів, пов’язані з тим, щоб компенсувати частку затрат на дублювання фільмів іноземного виробництва українською мовою, і на підтримку субтитрування мовами національних меншин в місцях їх компактного проживання".

Ці рішення, однак, ще у проекті. Перехідний період кіноринку на нові правила знову затягується.

"Факти", ICTV