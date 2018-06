Новий роман Дена Брауна «поховає» паперові книги?

Новий роман Дена Брауна "Втрачений символ" ("The Lost Symbol") вперше з`явиться відразу в двох версіях – паперовій та електронній. Як пише The Guardian, он-лайн публікація книги одного з найпопулярніших авторів сучасності може ознаменувати захід ери паперових видань.

Роман Брауна, що розповідає про чергове розслідування професора Ленгдона, з`явиться 15 вересня 2009 року. Друковане видання планується випустити першим тиражем 6,5 мільйона екземплярів.

На цьому тижні "Втрачений символ" опинився на четвертому місці в рейтингу бестселерів інтернет-магазину Amazon.com. За кількістю попередніх замовлень сиквел "Коду да Вінчі" обійшов інші, вже випущені книги, зокрема - бестселер Мішель Малкін "Культура корупції: Обама і його команда податкових шахраїв, шахраїв та нерозлучних друзів" ("Culture of Corruption: Obama and His Team of Tax Cheats, Crooks, and Cronies"), а також третю книгу американської письменниці Стефані Майєр "Затьмарення".

Варто відзначити, що попередній роман Дена Брауна "Код да Вінчі" був проданий у всьому світі загальним тиражем 81 мільйон екземплярів.

За словами глави видавництва Viking Books Джоела Рікетта, видавці книги "Втрачений символ" використовують нові технології інтернет-маркетингу. Очікується, що он-лайн публікація нової книги Брауна приверне додатковий інтерес до роману.

В даний час деякі американські автори, які в основному пишуть в жанрі детектива, продають третину своїх копій в електронній версії. Експерти вважають, що нова книга Дена Брауна може прискорити перехід видавництв на електронні видання.

