Уітні Х’юстон випустила новий альбом

Новий альбом Уітні Х’юстон I look to you з`явився у понеділок у продажу в США після шестирічного мовчання співачки.

На офіційному сайті Х`юстон він названий найочікуванішим альбомом року. Володарка шести нагород Греммі, 15 нагород Billboard Music Awards, 21 нагороди American Music Awards, двох нагород Emmy і багато інших, 46-річна поп-діва є найтитулованішою співачкою всіх часів, що зафіксоване в Книзі рекордів Гіннеса.

Музичні критики називають новий альбом найважливішим для творчої кар`єри Х`юстон, вважаючи, що якщо після довгого мовчання і двох останніх провальних альбомів вона не зуміє відновити титул "зірки", то їй вже не пробитися в еліту шоу-бізнесу.

Суперзірка соул пішла в тінь з музичного Олімпу, погрузнувши в скандалах у невдалому шлюбі з музикантом Бобі Брауном, який славиться своїм неприборканим характером, а також через пристрасті до наркотиків.

За останні декілька років Уітні двічі лікувалася в наркологічній клініці. До цього ЗМІ обговорювали її неадекватну поведінку на публіці та виснажений вигляд.

Тому напередодні виходу альбому музичні критики чи не головну увагу зосередили на тому, як виглядає співачка, погодившись, що виглядає вона чудово, без натяку на будь-які надмірності.

Що стосується змісту альбому, то це традиційні балади "у стилі Уітні Х’юстон", що викликали на форумах бурю захоплення фанатів чорношкірої співачки.

Ті, хто не зараховують себе до "уітнізалежних", відзначили все той же унікальний голос, додавши, що звучання її балад здалося їм дещо "застарілим".

Уітні Елізабет Х’юстон – американська поп, соул і ритм-н-блюзова співачка, актриса, продюсер, колишня фотомодель, один з найуспішніших виконавців у жанрах поп, соул і ритм-н-блюз. Запаморочливий успіх прийшов до Х`юстон після виходу в 1992 році фільму, в якому вона зіграла одну з головних ролей і виконала баладу I Will Always Love You, визнану у всьому світі гімном любові.

Кореспондент