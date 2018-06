Новий альбом Уітні Х’юстон зайняв першу сходинку хіт-парадів

Альбом "I look To You", з яким Уітні Х’юстон повернулася в шоу-бізнес після семирічної перерви, зайняв першу сходинку в чарті Billboard 200. За перший тиждень продажу (з 31 серпня по 6 вересня) було реалізовано 304 тисячі 801 копія альбому. На даний момент це найуспішніший дебют пластинки за всю кар`єру співачки.

На другому місці чарту розташувалася Майлі Сайрус – 17-річна американська співачка – яка за обсягами продажів свого синглу "The Time of Our Lives", відстає від Уітні в два рази.

За попередніми даними, ластинка "I look To You" дебютувала на першому місці не тільки в Billboard 200, але і в хіт-парадах Канади, Німеччини, Італії і Швейцарії. Подібний успіх співачці приносив лише саундтрек до фільму The Bodyguard, що вийшов у 1993 році. Пластинка очолила чарти і протрималася на першому місці 20 тижнів.

