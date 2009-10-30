Київрада схвалила концепцію Центру сучасного мистецтва

Депутати Київської міської ради схвалили Концепцію організації, створення та будівництва комплексу “Центр сучасного мистецтва”, що планують відкрити у столиці до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення був затверджений на засіданні сесії Київради 29 жовтня. За нього проголосували 100 з 104 присутніх у залі депутатів міськради.

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, назвав проект найбільшим культурним і меценацьким проектом.

При обговоренні проекту рішення він зазначив, що на сьогодні Київ не може похвалитися жодним державним чи комунальним, взагалі жодним по суті своїй достойним центром сучасного мистецтва. За словами О.ДОВГОГО, одною із діючих на сьогодні у Києві сучасних приватних концепцій є ПінчукАртЦентр, але зазначеним проектом рішення можна підтримати створення в місті найсучаснішого центр мистецтва, аналогів якому не буде в Європі.

Він повідомив, що з ініціативою створення такого столичного центру звернулись до міської влади свого часу всесвітньо відомі українські меценати та поважні інституції, які працюють в сфері сучасного мистецтва, серед яких, зокрема і Пінчук АртЦентр. За словами О.ДОВГОГО, на сьогодні ті люди, з якими йшли переговори по цьому питанню, не відмовляються від наміру підтримати реалізацію проекту.

“У разі, якщо ми з вами зараз належним чином поставимось до зазначеного голосування, є можливість і ймовірність того, що до проведення Євро-2012 Київ буде мати ще одну достойну візитну картку”, - сказав О.ДОВГИЙ, звертаючись до депутатів.

Відповідно до затвердженої концепції, у складі комплексу буде передбачено спеціалізовані зали та галереї для експонування об’єктів сучасного мистецтва європейського і світового рівня, художньо-виставкові зали, галереї мистецтва, театрально-концертні зали, зали органної та камерної музики, приміщення для розміщення архіву сучасної української і світової літератури, інших об’єктів, необхідних для його функціонування.

Депутат від Блоку Черновецького Сергій КРИМЧАК, що доповідав по проекту рішення, зазначив, що дана концепція “є нічим іншим як декларацією намірів Київської міської ради щодо розвитку культури у місті Києві шляхом створення музеїв».

«І саме тому в аспекті даного питання жодним чином не вирішуються будь-які земельні питання чи питання відведення земельної ділянки», - звернув увагу депутат.

За його словами, своїм рішенням Київрада зобов’язує ГУ культури та мистецтв розробити історико-архітектурне обґрунтування, замовити науково-експертні дослідження і підготувати проект відведення земельної ділянки.

Розмістити Центр сучасного мистецтва, згідно з рішенням про концепцію, планують на Володимирському узвозі, 2 у Печерському районі.

Однак під час обговорення проекту депутати висловлювали думку про те, що варто такий центр розмістити на території Мистецького арсеналу, де передбачено зосередити найцінніші культурні надбання українського народу.

Оскільки рішення Київради стосувалось виключно концепції нового сучасного культурного центру і мова не йшла про відведення землі, то питання доречності розміщення центру саме на Володимирському узвозі ще буде вивчатись, йшлося на сесії.

Крім того, С.КРИМЧАК зазначив, що назва «Центр сучасного мистецтва» не є догмою. За його словами, найменування даного центру буде ще обговорюватись і затверджуватись за участі меценатів, які братимуть участь у реалізації проекту.