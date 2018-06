”Даха Браха” претендує на премію імені Курехіна

У Петербурзі став відомий "короткий список" претендентів на премію ім. Сергія Курехіна в галузі сучасного мистецтва. У кожній з чотирьох номінацій оргкомітет назвав кращих музикантів, художників і кураторів.

Так, за гран-прі "Поп-механіка", який складає 250 тисяч рублів, змагатимуться київський етно-гурт "Даха Браха"; пітерський композитор Сергій Хісматов, який реконструював знамениту "Симфонію гудків" теоретика музики Арсенія Аврамова; художники Андрій Бартеньов і Катерина Бочавар з колективним перформансом "БІЛА ВЕСЕЛКА НАД СТОЛОМ. Мюзикл прострочених продуктів" і московський Liquid Theatre.

На звання "кращого куратора" претендують Дмитро Булатов і Ірина Актуганова, які представили в Калінінграді виставку "Наука як передчуття", організатор пітерського проекту "Простір тиші" Анастасія Шавлохова, а також куратори пермського фестивалю "Б.У.Кашкин fest" Агата Іордан та Олена Олейникова. Переможці в цій і наступних номінаціях одержать по 100 тисяч рублів.

Свій "поетичний перформанс" на суд компетентного журі представили Олександр Медведєв з медіа-проектом "Слова на вітер" і ризька поетична група "Орбіта". Конкуренцію їм складуть все той же Андрій Бартеньов і його перформанс Wash your hands until you get holes за мотивами "Мойдодира", а також москвичі Олександр Петтай і Володимир Смоляр.

У свою чергу, серед майстрів візуального мистецтва журі виділило виключно петербурзьких художників: Петра Білого за інсталяцію "Тиша", Керіма Рагімова – автора проекту "Людський проект, портрет №38", Вероніку Рудьєву-Рязанцеву з її відеоінсталяцією "Без слів" і творця відео "Звичайна драма" Машу Ша.

Крім того, 25 березня стануть відомі лауреати спецпремій "Етномеханіка" (кращий world-music-проект) і "Електромеханіка" (кращий діджей, віджей-проект), а також володар нагороди "за внесок у розвиток сучасного мистецтва".

Нагадаємо, що премія імені Сергія Курехіна була встановлена в 2009 році центром сучасного мистецтва його імені. До складу журі конкурсу увійшли завідувач відділом новітнього перебігу Російського музею Олександр Боровський, галерист Марат Гельман, комісар Московською бієнале Йосип Бакштейн, директор Московського музею сучасного мистецтва Василь Церетелі, кінорежисер Євгеній Юфіт та інші.

