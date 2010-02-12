Обрали кращу фотографію 2009 року
Розглянуто рекордне число робіт
|Фотографія П`єтро Мастурцо
На знімку, визнаному кращим 2009 року, зображена жінка, що викрикує протестні гасла з даху посеред ночі. Судді визнали, що фотографія хороша як з погляду форми, так і з погляду змісту і точно передає напруження ситуації. Мастурцо до самого кінця не вірив у те, що престижну нагороду можуть присудити фотографу-фрілансеру, заявив він у інтерв`ю Associated Press.
Премія World Press Photo вручалася в 21 номінації, нагороди одержали 63 фотографи з 23 країн. Повністю список переможців можна побачити тут. Члени журі за два тижні розглянули рекордне число заявлених робіт: 101960 знімків від 5847 фотографів з 128 країн.
Серед інших фотографій, відзначених нагородою, – знімок роботи Девіда Гаттенфельдера (David Guttenfelder), на якому зображено солдата американської армії, який вийшов відбивати атаку афганських талібів без штанів, у рожевих сімейних трусах і шльопанцях. Фотографія, що потрапила на передовицю The New York Times, одержала другий приз у номінації People in the news (Singles).