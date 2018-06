Обрали кращу фотографію 2009 року

Лауреатом премії World Press Photo в 2010 році став італієць Пьетро Мастурцо (Pietro Masturzo), повідомляється на сайті WPP. Нагороду найпрестижнішого конкурсу фотожурналістів присудили за фотографію, зроблену літом 2009 року в Ірані в час після виборів президента.

На знімку, визнаному кращим 2009 року, зображена жінка, що викрикує протестні гасла з даху посеред ночі. Судді визнали, що фотографія хороша як з погляду форми, так і з погляду змісту і точно передає напруження ситуації. Мастурцо до самого кінця не вірив у те, що престижну нагороду можуть присудити фотографу-фрілансеру, заявив він у інтерв`ю Associated Press.

Премія World Press Photo вручалася в 21 номінації, нагороди одержали 63 фотографи з 23 країн. Повністю список переможців можна побачити тут. Члени журі за два тижні розглянули рекордне число заявлених робіт: 101960 знімків від 5847 фотографів з 128 країн.

Серед інших фотографій, відзначених нагородою, – знімок роботи Девіда Гаттенфельдера (David Guttenfelder), на якому зображено солдата американської армії, який вийшов відбивати атаку афганських талібів без штанів, у рожевих сімейних трусах і шльопанцях. Фотографія, що потрапила на передовицю The New York Times, одержала другий приз у номінації People in the news (Singles).

