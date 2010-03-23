Сьогодні виповнюється 100 років з дня народження Акіри Куросави

Сьогодні виповнюється 100 років з дня народження знаменитого японського режисера, сценариста і продюсера Акіри Куросави.

Як повідомляє "РИА Новости", в зв`язку зі сторіччям від дня народження Акіри Куросави компанія Google на день змінила логотип пошукача на головній сторінці.

Творець знаменитих шедеврів "Сім самураїв", "Кривавий трон", "Червона борода", "П`яний ангел", що принесли йому всесвітню славу, Куросава говорив: "Я знаю себе досить добре, щоб розуміти просту істину: якби мені розлюбити кіно - я пропав. Кіно - це моє життя".

Акіра Куросава народився 23 березня 1910 року в місті Токіо (Японія). Батько Куросави належав до стародавнього самурайським роду. Під впливом батька в початковій школі Акіра Куросава почав займатися бойовим мистецтвом кендо.

У 17 років Куросава вступив до школи західного малювання Doshusha і якийсь час працював художником. У 1936 році, пройшовши великий конкурс на місце помічника режисера, Акіра Куросава був прийнятий у компанію PCL, перетворену незабаром в студію Toho.

До обов`язків Куросави спочатку входило написання сценаріїв. Багато з них так ніколи і не були реалізовані, а лише друкувалися в журналах, завойовуючи доброзичливі відгуки критики і численні нагороди.

Свій перший самостійний фільм як режисер він поставив у 1943 року за власним сценарієм, написаним на основі однойменного роману Цунео Томіта. Фільм називався Сага про дзюдо (Sugata Sanshiro) і розповідав про розвиток дзюдо в Японії наприкінці XIX ст.

Після закінчення Другої світової війни Куросава перейшов на сучасні теми, в яких він викривав різноманітні вади суспільства (Пяний ангел , Таємна дуель, Бездомний пес, Скандал).

Міжнародна популярність і визнання прийшли до режисера після виходу в 1950 році фільму Расемон, який отримав головний приз на Венеціанському кінофестивалі в 1951 році і премію Американської академії кіномистецтва Оскар за кращий іноземний фільм року.

Іншою знаменитою стрічкою майстра є фільм Сім самураїв, що вийшов у 1954 році.

Кілька фільмів Куросава поставив за творами російських і західних письменників: Достоєвського (Ідіот), Шекспіра (Трон у крові був створений за мотивами Макбета) і Горького (На дні), в яких незмінно переносив дію до Японії.

Але в Японії і критика, і глядач не приймали режисера, пояснюючи це тим, що Куросава, мовляв, не чисто японський художник, бо занадто залежить від Європи.

У квітні 1959 Куросава заснував власну кінокомпанію Куросава про. Першою стрічкою, знятою на власні гроші, стала інтерпретація Гамлета під назвою Злі залишаються живими (1960). Фільми цього періоду Куросави Рай та пекло (1963), Червона борода (1965) та інші мали скромний успіх. Кінокомпанія Куросава про опинилася на межі банкрутства.

У 1966 році він погодився поставити в Голівуді фільм Потяг-утікач з американськими акторами, а в 1967 році - японські епізоди фільму Тора! Тора! Тора! (Тигр! Тигр! Тигр! - Це кодований радіосигнал про напад японців на Перл-Харбор). В результаті розбіжностей з продюсерами компанії ХХ століття - Фокс в грудні 1968 року Куросава перервав зйомки і, виплативши недодержку, повернувся до Японії.

У 1969 році Куросава разом з режисерами Кейсукі Кіношіта, Масакі Кобаяші і Коном Ічікава заснував компанію Чотири вершники і поставив свій перший кольоровий фільм Додескаден (Під стукіт трамвайних коліс). Фільм провалився в прокаті, а студія розорилася. У грудні 1971 Акіра Куросава спробував накласти на себе руки. Його вдалося врятувати.

Потім була тривала перерва в роботі і спроба знайти себе за кордоном. Режисер зняв у 1974 році стрічку Дерсу Узала на студії Мосфільм за участю Радянського Союзу. Фільм був удостоєний головного призу на МКФ в Москві в 1975 році, а через рік був визнаний американської Кіноакадемією кращим іноземним фільмом.

Повернувшись до Японії, Куросава через фінансові проблеми був змушений займатися рекламою віскі у своєму заміському будинку, і навіть у кількох роликах знявся сам. У цей же час він опублікував дві книги - Спроба автобіографії (1978) і Кагемуша (1979) - сценарій і його власні малюнки до фільму.

З цього часу нові фільми Куросави виходили з великими перервами: Кагемуша / Тінь воїна (1980) та Ран (1985) були самурайськими епопеями, в той час як його пізніші твори, Сни (1990) і Рапсодія в серпні (1991), були фільмами швидше особистого характеру.

У березні 1990 року Акіра Куросава удостоївся почесного Оскара за внесок у кіномистецтво, в 1994 році - Премії Кіото.

У 1993 році Куросава зняв свій останній фільм - Мададайе / Ще ні (Madadayo).

У квітні 1993 року компанія випустила 31 Toho фільм Куросави на відеокасетах і лазерних дисках.

Акіра Куросава був одружений на актрисі Його Якутії. У них було двоє дітей: син - Хіса і дочка - Казуки.

6 вересня 1998 у віці 88 років Акіра Куросава помер від серцевого нападу.