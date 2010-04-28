ПР вимагає скоротити кількість української музики в радіоефірі

Депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко вчора, 27 квітня, зареєструвала у Верховній Раді законопроект про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення", що передбачає скасування обов`язкової 50-процентної квоти на трансляцію музичних творів українських авторів у ефірі телеканалів і радіостанцій. Про це повідомляє "Комерсант-Україна".

"В українських архівах поки що не має достатньої кількості музики, яка могла б наполовину заповнити ефіри радіостанцій", - пояснила О.Бондаренко.

Газета зазначає, що це вже не перша спроба оскаржити 50-процентну квоту. 2006 року власник радіокомпанії "Гала" Джозеф Лемір подав в Арбітражний трибунал при Міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) позов до уряду України. В одному з додаткових позовів була спроба заперечити норми закону "Про телебачення і радіомовлення", що накладають квоту на музичні твори українських виконавців.

У своєму рішенні від 14 січня трибунал відмовив у задоволенні цієї частини позову, визнавши в такий спосіб право держави на підтримку національної культури.

На думку генерального директора радіостанції "Наше радіо" Богдана Болховецького, скасування квот надасть вітчизняним радіостанціям свободу вибору.

"Більшість українських виконавців не стали виробляти конкурентний продукт, тому у квотах немає необхідності", - заявив він.

Втім, віце-президент і керівник радіогрупи "Українського Медіа Холдингу" ("Авторадіо", "Ретро ФМ", "Радіо Алла", "Європа плюс", "Джем ФМ", "Динамо") Валентин Різниченко вважає, що зміни актуальні лише для деяких радіостанцій.

"Під час заповнення ефіру радіостанції "Ретро ФМ" ми не змогли знайти записів українських виконавців хорошої якості навіть у національних архівах. А для радіостанцій рок-напрямів питання квоти постає не так гостро", - пояснив він.

У комітеті Верховної ради з питань культури і духовності законопроект розцінюють як черговий крок нової влади до втрати державності.

"Я шокований форсованим наступом на українську інформаційну сферу в останні два місяці. Прийняття такого закону призведе до повного знищення українського інформаційного простору." - заявив голова комітету, депутат від БЮТ Володимир Яворівський.

Зазначимо, це вже не перша мовна ініціатива ПР. 24 квітня, в Одесі депутат від Партії регіонів, голова Антимонопольного комітету Олексій Костусєв передав голові громадського руху "Російськомовна Україна" Вадимові Колесніченку 30 тисяч підписів на підтримку звернення про скасування обов`язковості українського дубляжу кінофільмів.

Збір підписів здійснювався в рамках ініціативи Костусєва "Хочемо дивитися кіно російською".