Українська музика тримається в ефірі лише за рахунок обов'язкової квоти?

В Українській народній партії вважають, що скасування в телеефірі квоти на українську музику завдасть шкоди розвиткові національного шоу-бізнесу.



Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, таку думку висловив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, член правління Української народної партії Віталій ШЕВЧЕНКО, коментуючи зареєстрований у парламенті відповідний законопроект , ініційований депутатом від Партії регіонів Оленою БОНДАРЕНКО.



"Регіони" готують справжній удар по музичній галузі України, адже зараз закон вимагає, щоб 50% телерадіоефіру заповнювались творами українських авторів або виконавців, незалежно від мови виконання. Партія регіонів, яка дбає про російський інтерес більше, ніж про український, вирішила знищити ще й український шоу-бізнес", - сказав В.ШЕВЧЕНКО.



На його думку, така законодавча ініціатива є "черговим кроком культурного геноциду, який покликаний зробити українців "придатком" росіян".



В.ШЕВЧЕНКО вважає, що таким чином Партія регіонів використовує класичний механізм асиміляції – утиски національної мова та культури. "Норма щодо обов’язкового надання 50% телерадіоефіру музичним творам національних виконавців впроваджена не лише в Україні, але й в інших європейських державах, зокрема, у Франції та Польщі, де є одна державна мова, яка зазнає сильного тиску з боку мов інших держав або мов емігрантів", - пояснив член Правління УНП.



На його думку, "планується ще одне зухвале порушення Конституції, яка надає державного статусу українській мові".



Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді 28 квітня зареєстрований законопроект, яким передбачається скасування обов`язкового надання 50% радіоефіру музиці українських авторів або виконавців.



Автором відповідного законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" є народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО.



На її думку, чинна редакція закону суперечить Європейській Конвенції про транскордонне телебачення, яка проголошує, що телерадіомовник має передбачати для європейських творів більшу частку його годин трансляції.



При цьому О.БОНДАРЕНКО звертає увагу, що у міжнародних правових експертизах чинного закону зазначалося, що "музичні твори українських авторів або виконавців" належать до категорії "європейські твори", тому щодо них не можуть бути встановлені окремі квоти.



У зв`язку з цим автор законопроекту пропонує вилучити зі статей 9 та 28 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” вимогу про дотримання телерадіоорганізаціями окремих квот на поширення музичних творів українських авторів чи виконавців, а також вимогу до змісту програмних концепцій телерадіоорганізацій щодо частки поширення музичних творів українських авторів чи виконавців у щотижневому обсязі мовлення.



О.БОНДАРЕНКО вважає, що ухвалення цих змін «призведе до підвищення рівня плюралізму аудіовізуальних ЗМІ в Україні через урізноманітнення програм українських телерадіоорганізацій».







