Львів’яни проведуть акцію Пам’яті жертв Другої світової війни

8 травня у Львові відбудеться Акція Пам’яті жертв Другої світової війни.

Основним заходом Акції стане міжрелігійна поминальна молитва на місці колишнього Янівського концтабору та у двох місцях Янівського цвинтаря – на місці поховань німецьких військовополених і на місці пам’ятного знаку загиблих мирних жителів Львова.

Перед початком Акції на Янівському цвинтарі волонтери прибиратимуть поховання, віддаючи шану загиблим та готуючи місце для молитви.

Взяти участь у молитві зголосилися греко-та римо-католики, вірмени, лютерани, євангелісти, п’ятидесятники, юдеї, православні та представники інших релігійних громад Львова.

8-го травня європейські країни відзначають День Пам’яті та вшанування усіх жертв Другої світової війни. Молитвою, мовчанням, упорядкуванням могил, обговоренням ми прагнемо віддати шану загиблим у Другій світовій війні, сприяти очищенню нашої пам’яті про війну від ідеологічних міфів, відзначити перемогу над нацизмом, та згадати про злочини комунізму та усіх тоталітарних режимів.

Від 2005 року Комісія УГКЦ «Справедливість і Мир» привертає увагу українського суспільства до необхідності відзначення разом з іншими європейськими країнами Дня Пам’яті жертв другої світової війни. Ініціаторами заходу є Комісія УГКЦ «Справедливість і Мир» спільно з Комісією УГКЦ для сприяння єдності між християнами, за сприяння Українського Католицького Університету та Львівської міської ради.

Підтримує також молитву Блаженніший Любомир (Гузар), глава УГКЦ:

– Природно, що вони всі потребують нашої молитви: ті, що загинули на фронті, в таборах, були вивезені чи просто мирні жителі. І ті одинокі, що дожили до сьогодні...

У рамках Акції Пам’яті у вівторок, 11 травня о 16.00 в Українському Католицькому Університеті також відбудеться круглий світ «Пам’ять про Другу світову війну». Експерти, серед яких Ярослав Грицак, Мирослав Маринович, Олег Турій, Андрій Павлишин шукатимуть відповіді на питання, чому важливо пам’ятати про Другу світову, як ставитися до її героїв і жертв.

***Янівський концтабір, створений німецькою окупаційною владою у жовтні 1941 на вулиці Янівській, був одним з найбільших в Україні, там було знищено близько 200 тисяч євреїв, українців, поляків та представників інших національностей. Янівський табір був транзитним табором, звідки зазвичай депортували до табору у Белжці. Німці зліквідували табір у листопаді 1943, винищивши більшість в`язнів. Сьогодні на місці концтабору стоїть лише пам’ятний камінь.

На західній околиці Янівського цвинтаря, за межами поля 53, розташоване кладовище німецьких військовополонених, які перебували у Львові у 1945—1949 роках. Збереглося лише 20 номерних могил.

Вище 37-го поля встановлена плита з написом «Здесь похоронены советские граждане - жертвы фашистских злодеяний во Львове 1941—1943». Це – місце поховання жителів Львова різних національностей та соціального походження.