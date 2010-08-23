Відкрили перший у світі пам’ятник Соломії Крушельницькій у повен зріст

Цієї неділі в Тернополі відкрили перший у світі пам’ятник Соломії Крушельницькій в повен зріст.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії відкриття взяли внучатий племінник оперної прими, Народний артист України Мирослав СКОРИК, міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ, голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, голова обласної ради Олексій КАЙДА, голова благодійного фонду ім. С.Крушельницької Марта ПОДКОВИЧ.

У своїх виступах вони наголосили на значимості нинішньої події в житті міста та величину здобутків С.Крушельницької, яка прославляла за кордоном свою рідну державу.

М.ЦИМЮАЛЮК також повідомив, що у всіх школах області цьогоріч буде проведено урок С.Крушельницької.

Пам’ятник заввишки 3,8 м, важить 3,5 т. Постать співачки вилито з бронзи. Автори композиції – скульптор Володимир СТАСЮК (Рівне), архітектор Ізабелля ТКАЧУК, які працювали спільно з тернопільськими митцями Данилом ЧЕПІЛЕМ та Анатолієм ВОДОЮЯНОМ.

У прес-службі міської ради запевнили, що монумент С.Крушельницькій у Тернополі став першою та єдиною у світі парковою скульптурою прими у повен зріст. Наразі є тільки погруддя співачки у Львові та Мілані, де співачка виступала у театрі «Ла скала».

Довідка УНІАН. С.Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року у селі Білявинці, тепер Бучацького району Тернопільської області, в сім’ї священика. Походить зі шляхетного й старовинного українського роду. З 1878 року вони перебралися у село Біла неподалік Тернополя, звідки вже нікуди не переїжджали.

Співати почала з юних років. Основи музичної підготовки отримала в Тернопільській гімназії, в якій здавала іспити екстерном. У 1883 році на Шевченківському концерті у Тернополі відбувся перший прилюдний виступ Соломії, яка співала в хорі товариства ”Руська Бесіда”.

В 1893 закінчила Львівську консерваторію. Восени 1893 року Соломія поїхала вчитися до Італії, а з 1894 року виступала у Львівській опері, завойовуючи симпатії глядачів.

У другій половині 1890 року почались її тріумфальні виступи на сценах театрів світу: Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Росії, Польщі, Австрії, Єгипту, Аргентини, Чилі.

В 1920 році С.Крушельницька в зеніті слави залишає оперну сцену, виступивши останній раз в неапольському театрі в улюблених операх ”Лорелея” і ”Лоенгрін”. Далі своє життя присвятила камерній концертній діяльності, пісні виконувала на 8 мовах. Здійснила турне по Україні, Європі, Америці. У 1929 році в Римі відбувся останній гастрольний концерт С.Крушельницької.

В повоєнний період С.Крушельницька стала професором Львівської державної консерваторії ім. М.Лисенка. У 1951 році їй присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв УРСР.

Померла співачка 16 листопада 1952 року. Поховали її у Львові на Личаківському кладовищі поруч з могилою Івана Франка.