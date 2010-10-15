Затверджено перелік видань програми «Українська книга-2010»

Державний комітет телебачення та радіомовлення затвердив перелік книжкових видань за програмою «Українська книга» на 2010 рік.

Це рішення було прийняте 14 жовтня під час засідання колегії комітету.

Узагалі на участь у програмі надійшло 1200 пропозицій на суму 300 млн. гривень від 130 видавництв, – пише «ТК».

Однак, за словами голови комітету Юрія Плаксюка, «в результаті компромісу з видавцями, авторами та нашими працівниками» було відібрано близько 120 видавничих проектів на суму 19 млн. 721 тис. 811 гривень, а також до цього переліку було перенесене 61 видання з програми «Українська книга» минулого року, які комітет зобов’язаний профінансувати на суму 13 мільйонів 278 тис. 188 гривень.

Зазначимо, що перелік програми «Українська книга» формується за шістьма тематичними напрямами. Зокрема, цього року до «Видань для дітей та юнацтва» включено 20 творів класиків української та зарубіжної літератури, сучасних авторів і довідкових видань. На це виділена сума 2 млн 539 тис. 993 гривені. До розділу «Твори класиків української літератури, лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка та сучасні українські письменники» увійшло 25 робіт на суму 4 млн 557 тис. 936 гривень.

Також до переліку програми потрапили 5 творів зарубіжних письменників (на суму 858 тис. 840 гривень) та 47 науково-популярних видань (на суму 9 млн 294 тис. 334 гривні).

На випуск за державним замовленням довідкових та інформаційних видань було виділено 1 млн 671 тис. 778 гривень.

Також Плаксюк наголосив, що увага приділялась і виданням мовою національних меншин (приміром, кримськотатарською): до програми увійшло 7 таких проектів, на них виділена сума 798 тис. 930 гривень.

Під час засідання колегії директор видавництва «Мистецтво» Ніна Прибєга наголосила, що потребує доопрацювання рубрикація програми, тому що культурологічні видання потрапили у медицину.

Також вона пропонувала визначити пропорції державних видавництв у цій програмі і більше уваги приділяти виданням художників. У відповідь пан Плаксюк наголосив: «Я звертався до білорусів, і вони були здивовані, чому наша держава 100 відсотків фінансує видавництво підручників та авторських робіт, тому що їхня країна це робить 50%. Нехай не спить видавництво і шукає кошти, щоб підтримати, і тоді вони матимуть можливість розвивати за кошт держави».

Але Ніна Прибєга зауважила, що державні білоруські видавництва отримують кошти з бюджету на заробітну плату і всі комунальні послуги. «У нас державні видавництва цього не отримують. Тому для нас єдине спасіння – ця програма. За всі роки незалежності державні видавництва скоротились з 26 до 20. Тому до них треба особливий підхід та увага», – сказала вона. Також, на її думку, затвердження програми затягнулось: «Зараз повинна затверджуватися програма 2011 року, а не 2010. Залишилось два місяці. Уявляєте, що зараз буде на поліграфічних підприємствах. Це буде кошмар».

Юрій Плаксюк зазначив, що комітет не міг задовольнити усі пропозиції, які надійшли. «Є суб’єктивізм колегіальний, а є суб’єктивізм колективний. Ми проявили суб’ктивізм колективний», – додав він.

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