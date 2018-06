Україну відвідає гурт Scorpiоns

2 листопада в Києві в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) і 4 листопада в Одесі в Палаці Спорту виступить німецький рок-гурт Scorpiоns, виступ рок-гурту відбудеться в рамках світового прощального туру Get your sting and blackout.

Гурт Scorpiоns був заснований у 1965 році Рудольфом Шенкером. У 1969 до нього приєдналися молодший брат засновника Міхаель Шенкер і вокаліст Клаус Майне. На міжнародній рок-сцені гурт з`явився в 1972 році, коли випустив свій перший альбом Lonesome Crow. Світову популярність гурт набув після виходу альбому Crazy World, а пісня Wind Of Change, що стала заголовною піснею альбому, посідала перші місця в хіт-парадах усього світу.

У 2000 році виходить спільний альбом Scorpions і Берлінського філармонічного оркестру Moment Of Glory. 18 березня 2010 відбувся реліз останнього альбому гурту Scorpions Stіng In The Tail. Цим альбомом гурт завершує свою кар`єру. Всього Scorpions за свою кар`єру випустили 18 студійних альбомів.

У 2010 році гурт Scorpions був увічнений на алеї зірок у Голівуді.

У рамках прощального туру Get your sting and blackout Scorpions дадуть відразу два концерти в Україні: 2 листопада музиканти виступлять у столичному Міжнародному виставковому центрі, а 4 листопада - в Одеському Палаці спорту. Прощальний тур триватиме майже три роки і охопить країни п`яти континентів.

У рамках концерту музиканти виконають свої найвідоміші хіти: Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, When Love Kills Love, Send Me an Angel, Wind of Change, а також нові композиції з альбому Stіng in the Tail.

